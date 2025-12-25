Και η Ρεάλ Μαδρίτης στο κόλπο για τον Καρέτσα!
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένας από τους πλέουν περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό!
Στα 18 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά projects αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι «μεγάλοι» της Ευρώπης από τα πρωταθλήματα του Big-5 τον παρακολουθούν και τσεκάρουν συνεχώς την πρόοδό του, τόσο με τη φανέλα της Γκενκ, όσο φυσικά και με τη γαλανόλευκη της Εθνικής Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή, όσο ο νεαρός μεσοεπιθετικός… θαμπώνει το κοινό με τα γκολ, τις ενέργειες και την απόδοσή του, όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα η νέα σεζόν θα τον βρει στο Βέλγιο…
Τα δημοσιεύματα άλλωστε για το μέλλον του είναι… καταιγιστικά. Είτε πρόκειται για αγγλικά ρεπορτάζ, είτε γερμανικά, είτε ισπανικά, όλοι «βλέπουν» ότι αργά ή γρήγορα κάποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες θα αποφασίσει σύντομα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να τον… τσιμπήσει!Σε Βέλγιο και Γερμανία γράφτηκε το τελευταίο 24ωρο ότι η Λεβερκούζεν κινείται ήδη πολύ σοβαρά για την περίπτωσή του, την ώρα που οι Άγγλοι αναφέρουν πως Μπάγερν, Νάπολι, Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι είναι επίσης στο κυνήγι του διεθνή παίκτη. Νωρίτερα, το ίδιο έχει γραφτεί και για Λίβερπουλ, Έβερτον ή Νιούκασλ, με τις παραπάνω ομάδες αυτές να είναι μάλλον η… κορυφή του παγόβουνου.
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της As μπλέκει και τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Τώρα, τα νερά έρχεται να ταράξει και ένα ισπανικό δημοσίευμα, από την έγκυρη μαδριλένικη εφημερίδα, As. «Η Ρεάλ Μαδρίτης έμαθε πόσα πρέπει να δώσει για Καρέτσα» αναφέρει στον τίτλο του το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, με τους Ισπανούς να τονίζουν ότι ο Καρέτσας όντως απασχολεί σοβαρά τους ανθρώπους της «Βασίλισσας». Στο θέμα τονίζεται παράλληλα ότι πέρα από τη Ρεάλ, οι Τσέλσι, Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του παίκτη για να αρχίσουν τις… ζυμώσεις και να προετοιμάσουν το έδαφος μιας πιθανής μεταγραφής.
Βάσει πάντως του ρεπορτάζ της As, η Ρεάλ προς ώρας κάνει υπομονή, αφού γνωρίζει ότι το συμβόλαιο του Καρέτσα με τη Γκενκ δεν λήγει άμεσα, αλλά το 2029, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι ιθύνοντες του ποδοσφαιρικού κολοσσού της Μαδρίτης γνωρίζουν λοιπόν ότι ο χρόνος κυλάει μάλλον υπέρ τους, αφού ούτε τα χρήματα ήταν ποτέ πρόβλημα, ούτε φυσικά το να προσελκύσουν έναν νεαρό ποδοσφαιριστή προσφέροντάς του δυνατότητα να φορέσει την πιο «βαριά» ποδοσφαιρική φανέλα…
Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Καρέτσας έχει καταγράψει 27 συμμετοχές με 2 γκολ και 10 ασίστ, ενώ το γνωστό Transfermarkt τον κοστολογεί ήδη στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που εκτιμάται ότι δεν… πλησιάζει καν αυτό που θα πρέπει να δαπανήσει όποιος επιλέξει να τον αγοράσει από τη Γκενκ.
