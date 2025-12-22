Φουλάρει για Καρέτσα η Τσέλσι, που θέλει να προλάβει τον… ανταγωνισμό
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κάνει τρομερά πράγματα με την Γκενκ και έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Τσέλσι.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Γκενκ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.
Μάλιστα κάποιοι από αυτούς σκοπεύουν να κινηθούν για την απόκτησή του, όπως κάνουν λόγο δημοσιεύματα του εξωτερικού.
Σύμφωνα με το «TeamTalk» η Τσέλσι κινείται δυναμικά για να αποκτήσει τον 18χρονο διεθνή με την Εθνική μας ομάδα μεσοεπιθετικό, θέλοντας να προλάβει τους ανταγωνιστές της.
Τι αναφέρουν στην Αγγλία για τον Καρέτσα και την Τσέλσι
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα οι «μπλε» του Λονδίνου θα καταθέσουν πρόταση για την απόκτηση του Καρέτσα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όντας διατεθειμένοι να δώσουν ένα ποσό πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ.
Μένει να δούμε ωστόσο πόσο τον κοστολογεί και η Γκενκ και αν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με τον Καρέτσα να είναι βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα.
- Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
- Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
- Ο τρομερός Ντόρσεϊ με 41 πόντους αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL (vid)
- Η… τέχνη του Ελ Κααμπί: Τα απίθανα «ψαλιδάκια» στην καριέρα του Μαροκινού «killer» (vids)
- Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
- Ανατροπή στη Ρεάλ Μαδρίτης: Οι οπαδοί στηρίζουν τον Τσάμπι Αλόνσο και είναι κατά του Βινίσιους
- «Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
- «Ο Γερεμέγεφ υπέγραψε στον ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις