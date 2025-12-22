Φουλάρει για Καρέτσα η Τσέλσι, που θέλει να προλάβει τον… ανταγωνισμό

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Γκενκ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Μάλιστα κάποιοι από αυτούς σκοπεύουν να κινηθούν για την απόκτησή του, όπως κάνουν λόγο δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το «TeamTalk» η Τσέλσι κινείται δυναμικά για να αποκτήσει τον 18χρονο διεθνή με την Εθνική μας ομάδα μεσοεπιθετικό, θέλοντας να προλάβει τους ανταγωνιστές της.

Τι αναφέρουν στην Αγγλία για τον Καρέτσα και την Τσέλσι

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα οι «μπλε» του Λονδίνου θα καταθέσουν πρόταση για την απόκτηση του Καρέτσα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όντας διατεθειμένοι να δώσουν ένα ποσό πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ.

Μένει να δούμε ωστόσο πόσο τον κοστολογεί και η Γκενκ και αν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου με τον Καρέτσα να είναι βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα.