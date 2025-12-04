sports betsson
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 20:19
Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
Ποδόσφαιρο 04 Δεκεμβρίου 2025 | 18:27

«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Δημοσίευμα της ιταλικής «gazzetta dello sport» υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι πιθανό να κάνει πρόταση στη Γκενκ για τον Καρέτσα ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Συνεχίζονται τα ξένα δημοσιεύματα τα οποία «συνδέουν» τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Αυτή τη φορά πρόκειται για τη μεγάλη ιταλική εφημερίδα «gazzetta dello sport» που κάνει λόγο  για έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν.

Θυμιάζουμε οτι πριν από λίγες ημέρες το εκπληκτικό γκολ του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League είχαν παρακολουθήσει σκάουτερ από 23 ομάδες σύμφωνα με ξένα άρθρα.

Ανάμεσα σε αυτές της ομάδες ήταν η Μάντσεστερ Σίτι και η Μίλαν και να που τώρα έρχεται ένα ακόμη Μέσο (και μάλιστα ιταλικό) να κάνει λόγω για προχωρημένες επαφές της Μίλαν με την πλευρά του Καρέτσα και της ομάδας του.

Μάλιστα υποστηρίζεται πως οι ροσονέρι μπορεί να καταθέσουν πρόταση για την απόκτησή του ακόμη και στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ένας από τους λογούς είναι πως η Μίλαν φιγουράρει στην πρώτη θέση της Serie A και θέλει να ενισχυθεί όσο μπορεί προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα πρωτάθλημα.

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα της «Gazzetta» σημειώνει πως οι Καρέτσας αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ στο δεξί άκρο και χαρακτηρίζεται περισσότερο ως δημιουργός, έχοντας ήδη μοιράσει εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν, παρά ως σκόρερ.

«Παρά το λεπτό του σωματότυπο, διαθέτει υψηλό ρυθμό παιχνιδιού και ξεχωρίζει στο «ένας με έναν» λόγω της ταχύτητάς του σε κλειστούς χώρους» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ενώ όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής εκτιμά πως η Μίλαν μπορεί να τον αποκτήσει από τη Γκενκ με ένα ποσό στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο του Καρέτσα με τη βελγική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Headlines:
Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

World
Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οπαδός της Παρτιζάν, οι οπαδοί της οποίας είναι «αδερφοποιημένοι» με αυτούς του ΠΑΟΚ, έχει δηλώσει ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία
EBU 04.12.25

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο