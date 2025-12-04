«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Συνεχίζονται τα ξένα δημοσιεύματα τα οποία «συνδέουν» τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Αυτή τη φορά πρόκειται για τη μεγάλη ιταλική εφημερίδα «gazzetta dello sport» που κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν.

Θυμιάζουμε οτι πριν από λίγες ημέρες το εκπληκτικό γκολ του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League είχαν παρακολουθήσει σκάουτερ από 23 ομάδες σύμφωνα με ξένα άρθρα.

Ανάμεσα σε αυτές της ομάδες ήταν η Μάντσεστερ Σίτι και η Μίλαν και να που τώρα έρχεται ένα ακόμη Μέσο (και μάλιστα ιταλικό) να κάνει λόγω για προχωρημένες επαφές της Μίλαν με την πλευρά του Καρέτσα και της ομάδας του.

Μάλιστα υποστηρίζεται πως οι ροσονέρι μπορεί να καταθέσουν πρόταση για την απόκτησή του ακόμη και στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ένας από τους λογούς είναι πως η Μίλαν φιγουράρει στην πρώτη θέση της Serie A και θέλει να ενισχυθεί όσο μπορεί προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για ένα πρωτάθλημα.

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα της «Gazzetta» σημειώνει πως οι Καρέτσας αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ στο δεξί άκρο και χαρακτηρίζεται περισσότερο ως δημιουργός, έχοντας ήδη μοιράσει εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν, παρά ως σκόρερ.

«Παρά το λεπτό του σωματότυπο, διαθέτει υψηλό ρυθμό παιχνιδιού και ξεχωρίζει στο «ένας με έναν» λόγω της ταχύτητάς του σε κλειστούς χώρους» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ενώ όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής εκτιμά πως η Μίλαν μπορεί να τον αποκτήσει από τη Γκενκ με ένα ποσό στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο του Καρέτσα με τη βελγική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2029.