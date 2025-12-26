«Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει τον Καρέτσα – Ο Λουίς Ενρίκε παρακολουθεί στενά την περίπτωση του»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Λούις Ενρίκε και της Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Αδιαμφισβήτητα το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει μονοπωλήσει την επικαιρότητα, καθώς το 18χρονο wonderkid έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις με το ταλέντο του και κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ανάμεσά τους και η Παρί Σεν Ζερμέν, αφού σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Λούις Ενρίκε έχει ενθουσιαστεί με την περίπτωση του Έλληνα εξτρέμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον «χορό» των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Καρέτσα έχουν προστεθεί οι: Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι.
Η ανάρτηση για το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν
Après un début de saison plus que réussi, le jeune Konstantínos Karétsas attire les regards.
➡ https://t.co/d3vc04bPfo pic.twitter.com/4x0AcZez8h
— Foot01 (@Foot01_com) December 26, 2025
Αναλυτικά, το ρεπορτάζ αναφέρει:
«Ο Έλληνας διεθνής παρακολουθείται πλέον από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Η ισπανική εφημερίδα AS αποκαλύπτει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει την πρώτη κίνηση για τον παίκτη. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι επίσης στο στόχαστρο.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Γκενκ έως το 2029, με τη βελγική ομάδα να αξιώνει ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει, χωρίς να είναι διατεθειμένη να μειώσει τις απαιτήσεις της.
Ο 18χρονος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής μετράει τη φετινή σεζόν 2 γκολ και 10 ασίστ σε συνολικά 27 συμμετοχές με τη φανέλα της Γκενκ.
