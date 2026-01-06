Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Ο Λίαμ Ροσένιορ είναι με κάθε επισημότητα από το πρωί της Τρίτης (6/1) ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Ο Άγγλος προπονητής αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032, μετά τη θητεία του στο Στρασβούργο.

Ο 42χρονος τεχνικός έπαιξε πρώτη φορά μπάλα στη Μπρίστολ Σίτι και μετέπειτα αγωνίστηκε σε Φούλαμ Ίπσουιτς, Ρέντιγκ και Μπράιτον, ολοκληρώνοντας την καριέρα του το 2018. Ακολούθως, ανέλαβε χρέη βοηθού προπονητή στους «γλάρους», πριν πάρει πόστο στο τεχνικό τιμ της Ντέρμπι Κάουντι. Το 2022 ανέλαβε για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή στη Χαλ και δύο χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στη Γαλλία και το Στρασβούργο.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team. Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Η ανακοίνωση της Τσέλσι και οι πρώτες δηλώσεις του Λίαμ Ροσένιορ:

«Ο Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο που θα τον δεσμεύει μέχρι το 2032.

Ο Ρόσενιορ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι μετά από προπονητικές εμπειρίες στο εξωτερικό με τη ΡΣ Στρασβούργο, όπου οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στην ευρωπαϊκή συμμετοχή για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια στην πρώτη του σεζόν, και έχοντας προηγούμενα περάσματα στην Αγγλία με Χαλ Σίτι και Ντέρμπι Κάουντι.

Σχετικά με τη μετάβασή του στην Premier League, δήλωσε:

«Νιώθω εξαιρετικά ταπεινός και τιμημένος που διορίστηκα Προπονητής της Τσέλσι. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μοναδικό πνεύμα και υπερήφανη ιστορία κατακτήσεων τροπαίων.

«Η δουλειά μου είναι να προστατεύσω αυτή την ταυτότητα και να δημιουργήσω μια ομάδα που θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε, καθώς συνεχίζουμε να κατακτούμε τίτλους. Το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον ρόλο σημαίνει τα πάντα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπλέκονται για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Θα δώσω τα πάντα για να φέρω την επιτυχία που αξίζει σε αυτόν τον σύλλογο.

«Πιστεύω βαθιά στην ομαδικότητα, τη ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, και αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στον πυρήνα κάθε μας πράξης. Θα είναι η βάση της επιτυχίας μας.

«Ανυπομονώ να δουλέψω με αυτή την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα παικτών και προσωπικού, να δημιουργήσω ισχυρούς δεσμούς μέσα και έξω από το γήπεδο, και να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονται ενωμένοι και με κοινό στόχο.

«Υπάρχει πραγματική δίψα για νίκες, και θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να βοηθήσω αυτή την ομάδα να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο υψηλότερο επίπεδο, κάνοντας όλους όσους σχετίζονται με την Τσέλσι υπερήφανους.

«Θέλω οι φίλαθλοί μας να είναι υπερήφανοι για το ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτοί είναι η ψυχή αυτού του τεράστιου, ιστορικού και μεγάλου συλλόγου.

«Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.»

Ο Λίαμ έχει δείξει ότι μπορεί να χτίζει ομάδες με ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, ενώ θέτει υψηλά πρότυπα για τους παίκτες μέσα και έξω από το γήπεδο. Παρά τη συνεχιζόμενη έμφαση στην ανάπτυξη των παικτών, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες του συλλόγου παραμένουν υψηλές.

Ο Λίαμ έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το ρόστερ γρήγορα και έρχεται μαζί μας με την ευθύνη και την υποστήριξη για να εξασφαλίσει ότι η Τσέλσι θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και τις επόμενες σεζόν.

Καλωσόρισες στην Τσέλσι, Λίαμ!»

Το ανακοίνωσε ο ίδιος: «Δεν μπορούσα να πω όχι στην Τσέλσι»

Λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο ίδιος ο Ροσένιορ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του για να ενταχθεί στους «μπλε», σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο.

«Μου δόθηκε άδεια να μιλήσω με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι τιμή μου . Θα γίνω προπονητής της Τσέλσι», εξήγησε ως εισαγωγή. Συνοδευόμενος μόνο από τον βοηθό και μεταφραστή του, Χαλίφα Σισέ, ο οποίος θα τον ακολουθήσει στην Αγγλία, ο Λίαμ Ροσένιρρ περιέγραψε λεπτομερώς τα συναισθήματά του:

🚨🔵 BREAKING: Liam Rosenior confirms he’s set to sign for Chelsea as new head coach! “I’m about to become the new manager of Chelsea, one of the biggest clubs in the world”, Rosenior announces. Agreement in place. ✅ pic.twitter.com/dxJqvWspWG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

«Υπάρχουν αποφάσεις που αλλάζουν μια ζωή. Θα αγαπώ τη Στρασμπούρ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν μπορούσα να πω όχι. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Με φέρνει πιο κοντά στα παιδιά μου. Μου λείπουν. Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Είναι πηγή υπερηφάνειας για μένα, και θα έπρεπε να είναι και για τη Ράτσινγκ, για τον Μαρκ Κέλερ. Αυτές οι τελευταίες μέρες ήταν περίπλοκες. Προφανώς ήμουν πολύ χαρούμενος στην αρχή, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Πάντα το ονειρευόμουν αυτό. Είμαι επίσης λίγο λυπημένος που φεύγω από τη Στρασμπούρ», είπε και συνέχισε:

«Αλλά ο χρόνος θα δείξει. Τίποτα δεν είναι ποτέ εγγυημένο στη ζωή. Ίσως ο διάδοχός μου να είναι ακόμα πιο επιτυχημένος! Αυτό μπορεί να είναι καλό, στην πραγματικότητα. Το ελπίζω κι εγώ! Έχω μια προφορική συμφωνία. Θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Ήθελα να έρθω να σας το εξηγήσω αυτοπροσώπως σήμερα, πριν φύγω».