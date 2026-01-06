sports betsson
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06 Ιανουαρίου 2026 | 13:26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Spotlight

Ο Λίαμ Ροσένιορ είναι με κάθε επισημότητα από το πρωί της Τρίτης (6/1) ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Ο Άγγλος προπονητής αντικατέστησε τον Έντσο Μαρέσκα και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032, μετά τη θητεία του στο Στρασβούργο.

Ο 42χρονος τεχνικός έπαιξε πρώτη φορά μπάλα στη Μπρίστολ Σίτι και μετέπειτα αγωνίστηκε σε Φούλαμ Ίπσουιτς, Ρέντιγκ και Μπράιτον, ολοκληρώνοντας την καριέρα του το 2018. Ακολούθως, ανέλαβε χρέη βοηθού προπονητή στους «γλάρους», πριν πάρει πόστο στο τεχνικό τιμ της Ντέρμπι Κάουντι. Το 2022 ανέλαβε για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή στη Χαλ και δύο χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στη Γαλλία και το Στρασβούργο.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι και οι πρώτες δηλώσεις του Λίαμ Ροσένιορ:

«Ο Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο που θα τον δεσμεύει μέχρι το 2032.

Ο Ρόσενιορ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι μετά από προπονητικές εμπειρίες στο εξωτερικό με τη ΡΣ Στρασβούργο, όπου οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στην ευρωπαϊκή συμμετοχή για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια στην πρώτη του σεζόν, και έχοντας προηγούμενα περάσματα στην Αγγλία με Χαλ Σίτι και Ντέρμπι Κάουντι.

Σχετικά με τη μετάβασή του στην Premier League, δήλωσε:

«Νιώθω εξαιρετικά ταπεινός και τιμημένος που διορίστηκα Προπονητής της Τσέλσι. Πρόκειται για έναν σύλλογο με μοναδικό πνεύμα και υπερήφανη ιστορία κατακτήσεων τροπαίων.

«Η δουλειά μου είναι να προστατεύσω αυτή την ταυτότητα και να δημιουργήσω μια ομάδα που θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε, καθώς συνεχίζουμε να κατακτούμε τίτλους. Το γεγονός ότι μου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον ρόλο σημαίνει τα πάντα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμπλέκονται για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη. Θα δώσω τα πάντα για να φέρω την επιτυχία που αξίζει σε αυτόν τον σύλλογο.

«Πιστεύω βαθιά στην ομαδικότητα, τη ενότητα, τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, και αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στον πυρήνα κάθε μας πράξης. Θα είναι η βάση της επιτυχίας μας.

«Ανυπομονώ να δουλέψω με αυτή την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα παικτών και προσωπικού, να δημιουργήσω ισχυρούς δεσμούς μέσα και έξω από το γήπεδο, και να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονται ενωμένοι και με κοινό στόχο.

«Υπάρχει πραγματική δίψα για νίκες, και θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να βοηθήσω αυτή την ομάδα να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο υψηλότερο επίπεδο, κάνοντας όλους όσους σχετίζονται με την Τσέλσι υπερήφανους.

«Θέλω οι φίλαθλοί μας να είναι υπερήφανοι για το ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτοί είναι η ψυχή αυτού του τεράστιου, ιστορικού και μεγάλου συλλόγου.

«Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.»

Ο Λίαμ έχει δείξει ότι μπορεί να χτίζει ομάδες με ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, ενώ θέτει υψηλά πρότυπα για τους παίκτες μέσα και έξω από το γήπεδο. Παρά τη συνεχιζόμενη έμφαση στην ανάπτυξη των παικτών, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες του συλλόγου παραμένουν υψηλές.

Ο Λίαμ έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτό το ρόστερ γρήγορα και έρχεται μαζί μας με την ευθύνη και την υποστήριξη για να εξασφαλίσει ότι η Τσέλσι θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και τις επόμενες σεζόν.

Καλωσόρισες στην Τσέλσι, Λίαμ!»

Το ανακοίνωσε ο ίδιος: «Δεν μπορούσα να πω όχι στην Τσέλσι»

Λίγες ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο ίδιος ο Ροσένιορ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του για να ενταχθεί στους «μπλε», σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο.

«Μου δόθηκε άδεια να μιλήσω με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι τιμή μου . Θα γίνω προπονητής της Τσέλσι», εξήγησε ως εισαγωγή. Συνοδευόμενος μόνο από τον βοηθό και μεταφραστή του, Χαλίφα Σισέ, ο οποίος θα τον ακολουθήσει στην Αγγλία, ο Λίαμ Ροσένιρρ περιέγραψε λεπτομερώς τα συναισθήματά του:

«Υπάρχουν αποφάσεις που αλλάζουν μια ζωή. Θα αγαπώ τη Στρασμπούρ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν μπορούσα να πω όχι. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Με φέρνει πιο κοντά στα παιδιά μου. Μου λείπουν. Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Είναι πηγή υπερηφάνειας για μένα, και θα έπρεπε να είναι και για τη Ράτσινγκ, για τον Μαρκ Κέλερ. Αυτές οι τελευταίες μέρες ήταν περίπλοκες. Προφανώς ήμουν πολύ χαρούμενος στην αρχή, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Πάντα το ονειρευόμουν αυτό. Είμαι επίσης λίγο λυπημένος που φεύγω από τη Στρασμπούρ», είπε και συνέχισε:

«Αλλά ο χρόνος θα δείξει. Τίποτα δεν είναι ποτέ εγγυημένο στη ζωή. Ίσως ο διάδοχός μου να είναι ακόμα πιο επιτυχημένος! Αυτό μπορεί να είναι καλό, στην πραγματικότητα. Το ελπίζω κι εγώ! Έχω μια προφορική συμφωνία. Θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Ήθελα να έρθω να σας το εξηγήσω αυτοπροσώπως σήμερα, πριν φύγω».

Headlines:
Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

Αισιοδοξία: Πώς η καλή διάθεση μπορεί να μας εξασφαλίσει περισσότερα χρόνια ζωής;

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο