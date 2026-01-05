«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.
Με το συμβόλαιο του Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και το θέμα της ανανέωσής του με τους Μαδριλένους να μην έχει προχωρήσει ως τώρα, τα σενάρια περί αποχώρησής του ολοένα και «φουντώνουν».
Συγκεκριμένα δημοσίευμα του Guardian βάζει στο «κάδρο» την Τσέλσι και μεταξύ άλλων τονίζει ότι η πρόταση των «μπλε» προς τη βασίλισσα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Προς το παρόν η Ρεάλ εξακολουθεί να επιθυμεί την επέκταση της παραμονής του 25χρονου Βραζιλάνου εξτρέμ για περισσότερα χρόνια ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται πλέον να προτιμά την παραμονή στο Μπερναμπέου. Μέχρι στιγμής όμως νεότερο από το «μέτωπο» της ανανέωσης των δύο πλευρών δεν υπάρχει και εκτιμάται πως αν μέχρι το προσεχές καλοκαίρι δεν υπάρξει πρόοδος, είναι πιθανό η «βασίλισσα» να θέσει επίσημα τον Βινίσιους προς πώληση.
Άλλωστε θα μπαίνει στον τελευταίο χρόνου του συμβολαίου του και από τον Δεκέμβρη του ’26 θα μπορεί να διαπραγματευτεί τη συνέχεια της καριέρας του σε ομάδα της αρεσκείας του.
Πάντως δεν έχει περάσει πολύς καιρός αφότου αγγλικά ΜΜΕ υποστήριζαν πως «ο Βινίσιους ψάχνεται για μεγάλη ομάδα της Premier League». Αυτό τη στιγμή που νέα ρεπορτάζ από την Αγγλία φέρνουν στο προσκήνιο την Τσέλσι.
🚨 El CHELSEA va a por VINICIUS.
💰 Desde Inglaterra apuntan a que el conjunto londinense prepara una oferta de más de 150M€ por el brasileño. pic.twitter.com/9jv2ji83lz
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2026
