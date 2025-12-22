Ανατροπή στη Ρεάλ Μαδρίτης: Οι οπαδοί στηρίζουν τον Τσάμπι Αλόνσο και είναι κατά του Βινίσιους

Υπέρ της παραμονής του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ είναι οι οπαδοί της «βασίλισσας», όπως έδειξε η δημοσκόπηση της Marca.

Αντιθέτως, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Βινίσιους από τον κόσμο της Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στον σύλλογο πάρα πολλά χρόνια και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι των «μερένχες» δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά του, με το 86% να ψηφίζει πως είναι υπέρ της πώλησής του, με αποτέλεσμα να ανάβουν «φωτιές» σχετικά με όσα συμβαίνουν φέτος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στηρίζουν Τσάμπι Αλόνσο, όχι Βινίσιους και τη διοίκηση της Ρεάλ

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ευνοούν τον Αλόνσο, καθώς μόνο το 16% τον θεωρεί υπεύθυνο για την κακή πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος με τους παίκτες και τη διοίκηση, με το 84% να έχει ταχθεί κατά τους.Σχετικά με την κατάκτηση του πρωτάθληματος, το 68% θεωρεί ότι η ομάδα δεν θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο και μόλις το 12% έχει ελπίδες για την… στέψη στο Champions League.