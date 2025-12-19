Στήριξη Αλμέιδα σε Τσάμπι Αλόνσο: «Πάντα θα υπερασπίζομαι έναν συνάδελφο μέχρι θανάτου»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα έχει δύσκολο έργο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της La Liga, καθώς φιλοξενείται το Σάββατο (20/12, 22:00) από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκτός από τις καθιερωμένες δηλώσεις για το παιχνίδι, ο προπονητής των σεβιγιάννων στάθηκε στο πλευρό του ομολόγου του στη «βασίλισσα» ο οποίος δέχεται σκληρή κριτική από τον Τύπου και τους οπαδούς και τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε μια κατάσταση… μένω, φεύγω.

«Αν το αναλύσω πραγματικά, μερικές φορές είναι δίκαιο και άλλες φορές είναι πολύ άδικο. Όπως όταν μιλάω για την κατάσταση της Ρεάλ Μαδρίτης όταν βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Εξαρτάται από το πώς το αναλύει ο καθένας και δεν είμαι εδώ για να εκφέρω γνώμη για αυτό. Πάντα θα υπερασπίζομαι έναν συνάδελφο, μέχρι θανάτου, επειδή ξέρω τι υποφέρουμε, τι υπομένουμε και δεν έχει σημασία σε ποιον πάγκο κάθεσαι. Μας πληγώνει όλους όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Υπερασπίζομαι και στέκομαι δίπλα στους προπονητές, αν είναι δίκαιοι. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι είναι κάποιος που έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ Μαδρίτης και αξίζει τον σεβασμό μου», ήταν οι δηλώσεις του Αλμέιδα επί του θέματος, ο οποίος πρόσθεσε για τον Τσάμπι Αλόνσο.

Οσον αφορά το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον Εμπαπέ ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ είπε:

«Ελπίζω να μην σπάσει το ρεκόρ μαζί μας. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο: Βινίσιους, Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ. Όταν αντιμετωπίζεις τρεις από τους καλύτερους στον κόσμο, δεν ξέρω ποια είναι η λύση για να τους σταματήσεις. Βρίσκουν λύσεις και γι’ αυτό είναι οι καλύτεροι. Γι’ αυτό είναι συνεχώς στην κορυφή. Θα προσπαθήσουμε να τους εμποδίσουμε με τις στρατηγικές μας, γνωρίζοντας ότι είναι το είδος των παικτών που πάντα βρίσκουν κάτι δημιουργικό, είναι διαφορετικοί και απέναντι σε διαφορετικούς παίκτες, όσο κι αν μελετήσεις κάτι καινούργιο, θα βρουν κάτι».