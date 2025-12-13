Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»
Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά πήρε θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο σχετικά με όσα έχουν εκτυλιχθεί το τελευταίο διάστημα με την αγωνιστική εικόνα της «βασίλισσας».
Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει μία αρκετά κακή περίοδο, αφού οι «μερένχες» μετρούν ένα αρνητικό σερί από ήττες και ο Καρίμ Μπενζεμά πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη βασίλισσα.
Συγκεκριμένα, ο θρύλος της ομάδας τάχθηκε υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο και ανέφερε ότι δεν φέρει ο ίδιος μερίδιο ευθύνης και η κακή εικόνα είναι απόρροια της νοοτροπίας των παικτών, οι οποίοι λειτουργούν εγωιστικά και δεν ενδιαφέρονται για το σύνολο της ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενζεμά:
«Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει απίστευτα ονόματα, οπότε πρέπει να τα βάλει στο γήπεδο. Είναι δύσκολο. Κάθε παίκτης έχει το εγώ του. Αυτοί οι αστέρες πρέπει να πουν στον εαυτό τους ότι ο καθένας τους έχει πράγματα που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και, πάνω απ’ όλα, πρέπει να επικοινωνούν.
Το πρόβλημα είναι όταν δεν αποδέχεσαι ότι υπάρχει ένας παίκτης μπροστά σου που σκοράρει περισσότερα γκολ από εσένα. Αυτά τα προβλήματα συμβαίνουν όταν έχεις πολλούς αστέρες μαζί. Αν ο συμπαίκτης σου είναι καλύτερος από εσένα, πρέπει να το αποδεχτείς. Επειδή αυτός ο συμπαίκτης χρειάζεται ακόμα τους άλλους, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του».
