Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»

Η Μπενφίκα «στραβοπάτησε» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρίο Άβε, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1, δεχόμενη μάλιστα το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την απόδοση της ομάδας στο ματς και κλήθηκε να απαντήσει για την επιθετική γραμμή των «αετών», συμπεριλαμβανομένου και του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά και για τις φήμες περί μεταγραφής του Καρίμ Μπενζεμά στο «Ντα Λουζ».

Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να διαψεύσει αυτά τα σενάρια, τονίζοντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους τρεις επιθετικούς που έχει και πως δεν προτίθεται να κινηθεί για απόκτηση στράικερ στο προσεχές μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουρίνιο:

Για τον Παυλίδη και τους επιθετικούς της Μπενφίκα: «Όχι, δεν σκέφτομαι καν την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είπα ότι η Μπενφίκα είχε καλή ομάδα, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα. Οι τρεις επιθετικοί είναι πολύ καλοί. Όταν παίζεις απέναντι σε ένα αμυντικό τείχος, όπως εναντίον της Ρίο Άβε, μερικές φορές δεν μπορείς να συνδεθείς, δεν μπορείς να υποστηρίξεις, δεν μπορείς να πάρεις δύσκολες πάσες.

Μερικές φορές η παρουσία ενός τέτοιου παίκτη αξίζει ένα γκολ, δύο βαθμούς. Προφανώς, δεν το έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά μακριά από μένα να σκέφτομαι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μακριά από μένα να ζητάω οτιδήποτε. Η δουλειά μου δεν είναι να ζητάω τίποτα. Η δουλειά μου είναι να αναπτύξω αυτό που έχουμε στο έπακρο».

Για τον Μπενζεμά: «Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομά του και την πιθανότητα. Όσο ήμουν στη Φενέρμπαχτσε δώσαμε ένα φιλικό εναντίον της ομάδας του, μιλήσαμε λίγο. Το τελευταίο πράγμα που έχει στον ορίζοντα είναι η επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και, σε αυτήν την περίπτωση, σε μια ομάδα σαν τη δική μας. Θα μείνει εκεί. Ήταν χαρούμενος και έχει κερδίσει τίτλους, βρίσκεται σε μια αξιοζήλευτη οικονομική κατάσταση.

Όταν αφήνεις το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε αυτή την ηλικία, για τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω ότι ο στόχος είναι η επιστροφή. Αν μου μιλήσετε για νεότερα παιδιά που φεύγουν και μετά από δύο ή τρία χρόνια βρίσκονται σε ηλικία επιστροφής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά παίκτες σαν τον Καρίμ, όχι. Αυτή η ιστορία, αν και δεν έχω ρωτήσει κανέναν εσωτερικά… θα τολμούσα σχεδόν να πω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, ούτε καταλαβαίνω ακριβώς πώς το όνομα του Καρίμ έφτασε σε αυτό το σημείο».