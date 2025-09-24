Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)

Σπουδαίο αποτέλεσμα πήρε μέσα στο «Ντα Λουζ» η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και της… ελληνικής παροικίας. Η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη δυσκολεύθηκε πολύ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο 86′ το γκολ του Σουντάκοφ φάνηκε πως θα της χάριζε τη νίκη σε αυτό το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga. Ωστόσο, μια ατομική ενέργεια και ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ του Αντρέ Λουίς στο 90+2′, χάρισε στους φιλοξενούμενους τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Το υπέροχο γκολ της Ρίο Άβε

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε σκοράρει για τους «Αετούς» στο δεύτερο ημίχρονο, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Οταμέντι στον Βρουσάι στο ξεκίνημα της φάσης. Νωρίτερα, ο Έλληνας φορ είχε αποτύχει ξανά να κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους αφού ο Μίζτα απέκρουσε δύσκολα την κεφαλιά του.

Οι χαμένες ευκαιρίες συνεχίστηκαν για την ομάδα του Μουρίνιο, τόσο στο 72′ με τον Ρίος όσο και στο 76′ με μια ακόμη κεφαλιά του Παυλίδη. Τελικά, το γκολ ήρθε ένα δεκάλεπτο μετά με τον Ουκρανό Σουντάκοφ, με πλασέ έπειτα από γύρισμα του Λουκεμπάκιο από δεξιά.

Η Ρίο Άβε πάντως το πίστεψε, έψαξε με υπομονή το γκολ παρά το χρονικό σημείο και το βρήκε στο 90+2′, με τη φοβερή ενέργεια του Βραζιλιάνου, Αντρέ Λουίς, ο οποίος με ένα αριστερό διαγώνιο σουτ, έστειλε τη μπάλα στην απέναντι γωνία για το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς, Σίλβα, Οταμέντι, Νταλ, Ρίος, Μπαρενετσέα, Σουντάκοφ, Αουρσνές, Παυλίδης, Ιβάνοβιτς.

ΡΙΟ ΑΒΕ: Μίζτα, Πάντσο, Μπράμπετς, Πετράσο, Ντόη, Βρουσάι, Αγκιλέρα, Ρίτσαρντς, Πόλμαν, Σπίκιτς, Γκουάλ.