Τα… έσπασε ο Μουρίνιο στο ντεμπούτο του με τη Μπενφίκα (vid)
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το ντεμπούτο του στη Μπενφίκα, νίκησε 3-0, το πανηγύρισε έξαλλα και την... πλήρωσε ένα μπουκάλι!
Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Μπενφίκα και από το ντεμπούτο του έδειξε πόσο πολύ ήθελε να βρεθεί στους «αετούς» της Λισαβόνας.
Στον αγώνα του Σαββάτου (20/09) απέναντι στην AVS, ο «Special One» είδε την ομάδα του να επικρατεί με 3-0, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει ένα από τα γκολ, μοιράζοντας και ασίστ στο παιχνίδι.
Ωστόσο, η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού στο τρίτο τέρμα ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση. Μόλις η ομάδα του πέτυχε το 3-0 και «κλείδωσε» το τρίποντο, ο Μουρίνιο ξέσπασε, κλωτσώντας με δύναμη ένα μπουκάλι που βρέθηκε μπροστά του.
Δείτε τι συνέβη
José Mourinho celebrating the goal on his debut game😂pic.twitter.com/yoXSWH8rym
— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) September 20, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος προπονητής βρέθηκε το 2000 στον πάγκο των «αετών» και έκατσε εκεί για δέκα παιχνίδια πριν φύγει με προορισμό την Λεϊσόες, από την οποία ξεκίνησε την ανοδική του πορεία, που έφτασε στην κορύφωσή της με την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA και του Champions League το 2003 και το 2004, με την Πόρτο.
