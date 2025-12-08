Από το κακό στο χειρότερο πάει η Ρεάλ Μαδρίτης. Η εντός έδρας ήττα με σκορ 2-0 από τη Θέλτα είναι το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα, από τα πολλά που έχουν μαζευτεί το πρόσφατο διάστημα.

Ενδεικτικό της κρίσης που βιώνει η «Βασίλισσα» είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου έναν μήνα το +5 από την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία της La Liga έχει γίνει -4, με τις… γκέλες να έχουν μαζευτεί και να είναι πολλές.

Εκτός από αυτό, η Ρεάλ βασανίζεται και από πληθώρα απουσιών. Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ο Τσάμπι Αλόνσο. Και μάλιστα αυτό που θα γίνει την επόμενη αγωνιστική στο ισπανικό πρωτάθλημα δεν έχει προηγούμενο!

Συγκεκριμένα, στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Αλαβές την ερχόμενη Κυριακή (14/12, 22:00), για την 16η αγωνιστική της La Liga, οι «μερένγκες» θα έχουν οκτώ απουσίες μόνο στις τέσσερις θέσεις της άμυνας (δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ)! Αδιανόητο!

Το 2/10 στην άμυνα για τον Τσάμπι Αλόνσο και τη Ρεάλ

Out of 10 first team defenders, ONLY Rudiger and Asencio are available in Real Madrid’s next La Liga match. 🤯🏥 pic.twitter.com/6RoWD6xga3 — Score 90 (@Score90_) December 8, 2025

Θα λείψουν δηλαδή από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση οι τιμωρημένοι Καρέρας, Γκαρθία και οι τραυματίες Μεντί, Μιλιτάο, Χάουσεν, Αλάμπα, Καρβαχάλ και Αλεξάντερ-Άρνολντ. Διαθέσιμοι αμυντικοί για τον Αλόνσο θα είναι μονάχα οι Ρούντιγκερ και Ασένθιο. Προφανώς… δεν βγαίνουν τα κουκιά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι αλχημείες θα δοκιμάσει ο Ισπανός τεχνικός για να μπορέσει να βγει το ματς με την Αλαβές.