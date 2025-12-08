Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης
Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Θέλτα με 0-2 στο Σαντιάγο Μπερναμπέου προκάλεσε πανικό στη «λευκή» διοίκηση, οδηγώντας σε μαραθώνια νυχτερινή σύσκεψη στα γραφεία του συλλόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικών ΜΜΕ, οι κορυφαίοι παράγοντες της Ρεάλ συζήτησαν μέχρι τα ξημερώματα αν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Βάσκο τεχνικό ή αν ήρθε η ώρα για αλλαγή στον πάγκο.
Μετά από ώρες έντασης και έντονης διαφωνίας, αποφασίστηκε να δοθεί στον Αλόνσο μία τελευταία ευκαιρία: το μεγάλο ματς της Τετάρτης με τη Μάντσεστερ Σίτι θα κρίνει το μέλλον του. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, όλα δείχνουν ότι η «λευκή» διοίκηση θα προχωρήσει στην αντικατάστασή του, έχοντας ήδη αρχίσει τις διερευνητικές κινήσεις στην αγορά προπονητών. Οι δύο επικρατέστεροι διάδοχοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γιούργκεν Κλοπ.
Η κατάσταση στον σύλλογο έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Η Ρεάλ έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια της στη La Liga, χάνοντας το προβάδισμα των πέντε βαθμών από τη Μπαρτσελόνα και πλέον βρίσκεται τέσσερις πίσω. Παράλληλα, η σχέση του Αλόνσο με το αποδυτήριο φαίνεται να έχει διαρραγεί, κάτι που θεωρείται αδύνατο να ανεχθεί η διοίκηση.
Η εικόνα της ομάδας απέναντι στη Θέλτα ήταν αποκαρδιωτική: έλλειψη έντασης, απουσία σχεδίου και έντονα νεύρα, με δύο αποβολές και συνεχή διαμαρτυρία προς τον διαιτητή. Ο ίδιος ο Αλόνσο, εμφανώς απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου, απέδωσε την καθίζηση στην απουσία του Μιλιτάο και στην ψυχολογική κόπωση της ομάδας, δηλώσεις που δεν εκτιμήθηκαν θετικά από τη διοίκηση.
Την ίδια στιγμή, θεωρεί πως έχει ακόμα τη δύναμη να ανατρέψει την κατάσταση. «Ένα κακό παιχνίδι μπορεί να συμβεί», είπε, επιμένοντας ότι «την Τετάρτη παίζουμε για τρεις βαθμούς». Κανείς, ωστόσο, δεν κρύβει ότι παίζει και για το μέλλον του.
