UEFA Champions League: Το κορυφαίο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι έρχεται στο MEGA
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, το ντέρμπι του UEFA Champions League ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι έρχεται στο MEGA.
Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται δυναμικά στο MEGA.
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τη σπουδαία αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι, μια κρίσιμη μάχη για την οκτάδα που υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές.
Οι δύο κορυφαίες ομάδες έρχονται αντιμέτωπες για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν στο UEFA Champions League, με τη Ρεάλ να βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της League Phase και τη Μάντσεστερ Σίτι στην 9η. Η «Βασίλισσα» επέστρεψε στις νίκες με τον Εμπαπέ σε εξαιρετική φόρμα, ενώ οι «Πολίτες» με τον ασταμάτητο Χάαλαντ αναζητούν άμεση αντίδραση μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη προπονητών ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.
Στις 21:00, η Pre-Game εκπομπή προετοιμάζει το κοινό με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μαδρίτη και την ανάλυση της μεγάλης σύγκρουσης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Post-Game εκπομπή συνεχίζει τη δράση με σχόλια, αντιδράσεις πρωταγωνιστών και πλούσιο υλικό από όλα τα ματς της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.
Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
#UCLMegaTV
