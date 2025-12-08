Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2: Ιστορικό «διπλό» για την ομάδα του Βίγκο

Στο καναβάτσο έριξε τη Ρεάλ Μαδρίτης η Θέλτα, η οποία κατάφερε να περάσει από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με 2-0, για τη 15η αγωνιστική της La Liga, σε ένα επεισοδιακό ματς που οι «μερένγκες» το τελείωσαν με εννέα παίκτες.

Έτσι το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο έμεινε στο -4 από την Μπαρτσελόνα, έχοντας πια 36 πόντους, ενώ από την άλλη, η ομάδα της Γαλικίας έφτασε τους 19 βαθμούς, ανέβηκε στη 10η θέση και μπορεί να ελπίζει ακόμα και σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο ενόψει της συνέχειας. Αυτό ήταν μάλιστα το πρώτο «διπλό» για την ομάδα του Βίγκο στο «σπίτι» της Βασίλισσας μετά το 2006.

Η ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο μέρος με τη Θέλτα να ανοίγει το σκορ στο 53′ με δράστη τον Βίλιοτ Σβέντμπεργκ που έκανε το 1-0. Στο 64′ η Ρεάλ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φραν Γκαρθία, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άλβαρο Καρέρας άφησε την ομάδα του με εννέα. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ξανά ο Σβέντμπεργκ στο 90’+3′.

Οι συνθέσεις

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένσιο (53’ Ροντρίγκο), Μιλιτάο (23’ Ρίντιγκερ), Καρέρας, Γκαρθία, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ (73’ Γκονθάλο), Εμπαπέ, Βινίσιους

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Ρομάν (84’ Μπελτράν), Μορίμπα, Μινγκέθα (71’ Γιουτγκλά), Θαραγόθα (70’ Ρουέδα), Ντουράν (46’ Σβέντμπεργκ), Ιγκλέσιας.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Οβιέδο – Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ – Χετάφε 2-0

Αλαβές – Σοσιεδάδ 1-0

Μπέτις – Μπαρτσελόνα 3-5

Αθλέτικ – Ατλέτικο 1-0

Έλτσε – Χιρόνα 3-0

Βαλένθια – Σεβίλλη 1-1

Εσπανιόλ – Βαγιεκάνο 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2

08/12 22:00 Οσασούνα – Λεβάντε

H βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

Σοσιεδάδ – Χιρόνα

Ατλέτικο – Βαλένθια

Μαγιόρκα – Έλτσε

Μπαρτσελόνα – Οσασούνα

Χετάφε – Εσπανιόλ

Σεβίλλη – Οβιέδο

Θέλτα – Αθλέτικ

Λεβάντε – Βιγιαρεάλ

Αλαβές – Ρεάλ

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις