Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα. Δείτε γκολ και highlights από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, Serie A και La Liga.

Στην Premier League η Άστον Βίλα κέρδισε με 2-1 την Άρσεναλ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Σάντερλαντ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Έβερτον με το ίδιο σκορ της Νότιγχαμ Φόρεστ (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Μπόρνμουθ – Τσέλσι (0-0, δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Νιουκάστλ απέναντι στην Μπέρνλι με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Όπως και για την Τότεναμ κόντρα στην Μπρέντφορντ (2-0, δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο 3-3 τελείωσε το Λιντς – Λίβερπουλ (δείτε εδώ τα highlights).

«Χ» και στο Μπράιτον – Γουέστ Χαμ (1-1, δείτε εδώ τα highlights)

Διπλό για την Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ (2-1, δείτε εδώ τα highlights)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (8/12) με το παιχνίδι Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00).

Τα αποτελέσματα:

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1

Έβερτον – Νότιγχαμ 3-0

Νιούκαστλ – Μπέρνλι 2-1

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 3-0

Τότεναμ – Μπρέντφορντ 2-0

Μπόρνουθ – Τσέλσι 0-0

Λιντς – Λίβερπουλ 3-3

Μπράιτον – Γουεστ Χαμ 1-1

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2

8/12 22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/12 17:00 Τσέλσι – Έβερτον

13/12 17:00 Λίβερπουλ – Μπράιτον

13/12 19:30 Μπέρνλι – Φούλαμ

13/12 22:00 Άρσεναλ – Γουλβς

14/12 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

14/12 16:00 Σάντερλαντ – Νιούκαστλ

14/12 16:00 Νότιγχαμ – Τότεναμ

14/12 16:00 Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

14/12 18:30 Μπρέντφορντ – Λιντς

15/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Στη Bundesliga, η Γκλάντμπαχ κέρδισε εκτός έδρας την Μάιντς με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Άουγκσμπουργκ νίκησε με 2-0 την Λεβερκούζεν (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Κολωνία – Ζαντ Πάουλι (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Πεντάρα της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Στουτγκάρδη (5-0, δείτε εδώ τα highlights).

Νίκη για την Χάιντενχαϊμ κόντρα στην Φράιμπουργκ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Σαρωτική η Λειψία κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (6-0, δείτε εδώ τα highlights).

Το Αμβούργο πήρε τη ματσάρα με την Βέρντερ Βρέμης (3-2, δείτε εδώ τα highlights).

Επαγγελματική νίκη για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Χόφενχαϊμ (2-0, δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα:

Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ 2-1

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι 1-1

Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν 2-0

Στουτγάρδη – Μπάγερν 0-5

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν 3-1

Λειψία – Άιντραχτ 6-0

Αμβούργο – Βέρντερ 3-2

Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ 2-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία

Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ

Άιντραχτ – Άουγκσμπουργκ

Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ

Χόφενχαϊμ – Αμβούργο

Λεβερκούζεν – Κολωνία

Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

Μπάγερν – Μάιντς

Βέρντερ – Στουτγκάρδη

Στη Serie A, η Νάπολι πήρε το ντέρμπι με την Γιουβέντους, επικρατώντας με 2-1.

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το Λάτσιο – Μπολόνια.

Η Κρεμονέζε επικράτησε με 2-0 της Λέτσε.

Εντός έδρας νίκη για την Κάλιαρι απέναντι στη Ρόμα με 1-0.

Η Σασουόλο κέρδισε με 3-1 την Φιορεντίνα.

Η Ίντερ με νίκησε εύκολα με 4-0 την Κόμο.

Τρίποντο για την Βερόνα απέναντι στην Αταλάντα (3-1).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τις αναμετρήσεις: Πίζα – Πάρμα (16:00), Ουντινέζε – Τζένοα (19:00) και Τορίνο – Μίλαν (21:45).

Τα αποτελέσματα:

Σασουόλο – Φιορεντίνα 3-1

Ίντερ – Κόμο 4-0

Βερόνα – Αταλάντα 3-1

Κρεμονέζε – Λέτσε 2-0

Κάλιαρι – Ρόμα 1-0

Λάτσιο – Μπολόνια 1-1

Νάπολι – Γιουβέντους 2-1

8/12 16:00 Πίζα – Πάρμα

8/12 19:00 Ουντινέζε – Τζένοα

8/12 21:45 Τορίνο – Μίλαν

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

12/12, 21:45 Λέτσε – Πίζα

13/12, 16:00 Τορίνο – Κρεμονέζε

13/12, 19:00 Πάρμα – Λάτσιο

13/12, 21:45 Αταλάντα – Κάλιαρι

14/12, 13:30 Μίλαν – Σασουόλο

14/12, 16:00 Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα

14/12, 16:00 Ουντινέζε – Νάπολι

14/12, 19:00 Τζένοα – Ίντερ

14/12, 21:45 Μπολόνια – Γιουβέντους

15/12, 21:45 Ρόμα – Κόμο

Στη La Liga, η Θέλτα πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Εσπανιόλ κέρδισε με 1-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 5-3 την Μπέτις (δείτε εδώ τα highlights).

Η Βιγιαρεάλ κέρδισε με 2-0 την Χετάφε (δείτε εδώ τα highlights).

Και η Αλαβές με 1-0 την Ρεάλ Σοσιεδάδ (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ για την Μπιλμπάο απέναντι στην Ατλέτικο (1-0, δείτε εδώ τα highlights).

Η Έλτσε επικράτησε εύκολα με 3-0 της Τζιρόνα (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Βαλένθια – Σεβίλλη (1-1, δείτε εδώ τα highlights).

Η Οβιέδο ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Μαγιόρκα (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (8/12) με το Οσασούνα – Λεβάντε (22:00).

Τα αποτελέσματα:

Οβιέδο – Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ – Χετάφε 2-0

Αλαβές – Σοσιεδάδ 1-0

Μπέτις – Μπαρτσελόνα 3-5

Αθλέτικ – Ατλέτικο 1-0

Έλτσε – Τζιρόνα 3-0

Βαλένθια – Σεβίλλη 1-1

Εσπανιόλ – Βαγιεκάνο 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2

08/12 22:00 Οσασούνα – Λεβάντε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σοσιεδάδ – Τζιρόνα

Ατλέτικο – Βαλένθια

Μαγιόρκα – Έλτσε

Μπαρτσελόνα – Οσασούνα

Χετάφε – Εσπανιόλ

Σεβίλλη – Οβιέδο

Θέλτα – Αθλέτικ

Λεβάντε – Βιγιαρεάλ

Αλαβές – Ρεάλ

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις