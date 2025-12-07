Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του δίνει η παλιά μεγάλη δόξα της Λίβερπουλ, Ρόμπι Φάουλερρ καθώς ο πρώην επιθετικός των «κόκκινων», ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος.

Ο Φάουλερ, που πραγματοποίησε μια τεράστια καριέρα με την ομάδα του λιμανιού αλλά και με την Εθνική Αγγλίας, ανέβασε και φωτογραφίες από την κλινική στέλνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Η κατάσταση πριν το χειρουργείο και η εικόνα μετά την επέμβαση» έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην άσος της Λίβερπουλ, αναφέροντας πως η χειρουργική επέμβαση κρίθηκε αναγκαία από τους γιατρούς για ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

BREAKING: Liverpool legend reveals he’s had operation to remove skin cancer from face https://t.co/uwhYjabteq — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 7, 2025

«Τώρα όλα είναι καλά» ήταν το μήνυμα του Φάουλερ ο οποίος πρόσθεσε. «Ευτυχώς, οι γιατροί μου είπαν ότι το προλάβαμε νωρίς. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να βρω μια… ομάδα».

Ο παλαίμαχος στράικερ αναρρώνει σπίτι του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι έχει δεχθεί αμέτρητες ευχές, μετά την ανάρτηση που έκανε.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας πως περαστικά στον Φάουλερ ευχήθηκαν με μηνύματά τους και πρώην συμπαίκτες του στην ομάδα του λιμανιού, όπως για παράδειγμα ο Λουίς Γκαρσία, ο οποίος έγραψε,«γίνε γρήγορα καλά φίλε».

Ο πρώην στράικερ των «κόκκινων» ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου την δεκαετία του 1990 και οι επιδόσεις του στο σκοράρισμα ήταν εξαιρετικές, καθώς έχει πετύχει 163 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Κατέχει μάλιστα το ρεκόρ για το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία της Πρέμιερ, καθώς είχε πετύχει τρία γκολ σε 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, σε αγώνα εναντίον της Άρσεναλ.

Ο Φάουλερ (που φόρεσε και την φανέλα της Λιντς) αγωνίστηκε 27 φορές στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας πετυχαίνοντας και εφτά γκολ. Έπεσε όμως και σ’ εποχή που η κλήση στα «λιοντάρια» δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος καθώς μεσουρανούσαν στην Πρέμιερ Λιγκ, Άλαν Σίρερ, Τέντι Σέρινγχαμ, Ίαν Ράιτ και Μάικλ Όουεν.