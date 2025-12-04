Η Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ για δύο μήνες (vid, pics)
Τον Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ μετά τον νέο μυικό τραυματισμό που αποκόμισε.
Η πρώτη σεζόν του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ μόνο ιδανικά δεν εξελίσσεται για τον διεθνή Άγγλο αμυντικό, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για ένα ακόμη σημαντικό χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού.
Το βράδυ της Τετάρτης, αγωνίστηκε στο εκτός έδρας ματς με την Αθλέτικο Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια πολύτιμη νίκη για την 19η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, μειώνοντας στον ένα βαθμό την απόστασή της από την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, Μπαρτσελόνα.
Trent Alexander Arnold vs Athletic Bilbao
50 minutes played. @TrentAA pic.twitter.com/BTKSoeJ1go
— 🫵🏽 (@idoxvi) December 3, 2025
Στο παιχνίδι αυτό, ο Άρνολντ μοίρασε μάλιστα την πρώτη του ασίστ στη La Liga, «σερβίροντας» το πρώτο γκολ των «μερένγκες» στον Κιλιάν Εμπαπέ, όμως η εξέλιξη δεν ήταν ανάλογη. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 54ο λεπτό και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο νέος αυτός μυϊκός τραυματισμός είναι σοβαρός, αφού θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα δίμηνο, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
Το σχετικό δημοσίευμα
🚨⚠️ Real Madrid confirm Trent Alexander-Arnold has suffered a muscle injury.
He’s gonna be out for around two months, reports @AranchaMOBILE. ❗️ pic.twitter.com/sWQaeTh9pq
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025
🚨Trent Alexander-Arnold’s injury records up to now 🚑 pic.twitter.com/OKVNVMHhFD
— 𝐑𝐞𝐱𝐑𝐌𝐂𝐅 (@TrentAAXtra) September 17, 2025
