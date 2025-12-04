Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας

Λίγες ημέρες μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ προς την Μπαρτσελόνα για το σκάνδαλο «Νεγκρέιρα», η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε ακόμη πιο δραστική κίνηση. Όπως αποκαλύπτει το «El Chiringuito», οι «μερένγκες» έχουν συντάξει μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διαιτησία στην Ισπανία, με στόχο να αναδείξουν διαιτητικές αδικίες που – σύμφωνα με τον σύλλογο – επαναλαμβάνονται για πάνω από 20 χρόνια.

Το έγγραφο, που αφορά την εποχή του πρώην αντιπροέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, αναμένεται να σταλεί στη FIFA μέσα στις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναταραχή στο ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς η Μπαρτσελόνα κατηγορείται ότι κατέβαλε πάνω από 7 εκατ. ευρώ σε εταιρείες του Νεγκρέιρα την περίοδο 2001–2018.

Επισήμως, οι πληρωμές αυτές αφορούσαν τεχνικές αναλύσεις και αξιολογήσεις διαιτητών, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πιθανό ότι στόχος ήταν η επίδραση στους διαιτητές και η εξασφάλιση ευνοϊκών αποφάσεων. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης οι πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ και Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου.

Η πρόσφατη δημόσια κριτική του Πέρεθ προς την Μπαρτσελόνα άναψε νέες φωτιές, με τον Ζοάν Λαπόρτα να αντιδρά έντονα, κατηγορώντας τη Ρεάλ ότι απολαμβάνει διαχρονική εύνοια και κατηγορώντας τη για… «μπαρτσελονίτιδα».