Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ

Ξέσπασε στο «Σαν Μαμές» η Ρεάλ! Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες, οι Μαδριλένοι επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας με 3-0 της Μπιλμπάο για τη 19η αγωνιστική της La Liga και μείωσαν ξανά στον πόντο από την Μπαρτσελόνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που πέτυχε δύο γκολ.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπήκε δυνατά στο ματς, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Εμπαπέ και Βινίσιους στο πεντάλεπτο και στο 6′ άνοιξε το σκορ με απίθανη προσωπική ενέργεια του Εμπαπέ. Στο 26′ ο Κουρτουά έσωσε σε σουτ του Γουρουθέτα που είχε και νωρίτερα μία καλή στιγμή ενώ στο 30′ ο Βέλγος έβγαλε και το κοντινό σουτ του Μπερενγκέρ.

Στο 33′ ο Βινίσιους σημάδεψε δοκάρι αφού πέρασε και τον Σιμόν ο οποίος στο 36′ νίκησε τον Βραζιλιάνο σε τετ α τετ. Στο 42′ όμως ο Εμπαπέ βρήκε τον Καμαβινγκά που με κεφαλιά έγραψε το 0-2. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι δύο ομάδες έχασαν από μία καλή ευκαιρία με Εμπαπέ και Χαουρεγιθάρ ενώ στο 59’ o Εμπαπέ με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 0-3 και «καθάρισε» οριστικά το παιχνίδι.

Στα εννέα τελευταία γκολ της Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις είναι σε όλα μέσα ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχοντας πετύχει τα 7 και έχοντας και 2 ασίστ.

Οι συνθέσεις:

Μπιλμπάο: Σιμόν, Μπόιρο, Λαπόρτ, Βιβιάν, Λέκουε (46’ Αρέσο), Ντε Γαλαρέτα (46’ Ουνάι Γκόμεθ), Ρέγο, Χαουρεγιθάρ (68’ Σεράνο), Μπερενγκέρ (68’ Βέσγα), Νίκο Ουίλιαμς (77’ Σέλτον), Γουρουθέτα

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Άρνολντ (54’ Ασένσιο), Μιλιτάο (76’ Μπραΐμ Ντλιαθ), Ρίντιγκερ, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Καμαβινγκά (69’ Γκιουλέρ), Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους (76’ Γκονθάλο), Εμπαπέ (76’ Ροντρίγκο)