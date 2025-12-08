sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
«Μετά κλαίτε σε συνεντεύξεις Τύπου»: Τι αναφέρει ο διαιτητής του Ρεάλ – Θέλτα στο φύλλο αγώνα (pic)
Ποδόσφαιρο 08 Δεκεμβρίου 2025 | 11:05

«Μετά κλαίτε σε συνεντεύξεις Τύπου»: Τι αναφέρει ο διαιτητής του Ρεάλ – Θέλτα στο φύλλο αγώνα (pic)

Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί το φύλλο αγώνα από το χθεσινό (7/12) παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα

Σύνταξη
Η Θέλτα σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης χθες (7/12) μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», καθώς επικράτησε με σκορ 2-0 κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής -και όχι μόνο- στη La Liga.

Η «Βασίλισσα» τελείωσε τον αγώνα με εννιά ποδοσφαιριστές εξαιτίας των αποβολών των Γκαρθία και Καρέρας, με τον διαιτητή Κιντέρο Γκονζάλεθ να αναφέρει στο φύλλο αγώνα πως δέχθηκε προσβολές από τον Ντάνι Καρβαχάλ στη φυσούνα.

Έξι κίτρινες βγήκαν συνολικά σε παίκτες της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, σε ένα ματς με πάρα πολλή ένταση που είχε και… τρίτο ημίχρονο.

Η αποβολή του αριστερού μπακ της Ρεάλ συνοδεύτηκε από τη φράση «είσαι απαίσιος», ενώ ακολούθησε κόκκινη και στον Έντρικ (σ.σ. ήταν στον πάγκο), για διαμαρτυρίες στον 4ο διαιτητή, ενώ τον συγκρατούσαν μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Τι είπε ο Καρβαχάλ στον διαιτητή μετά το Ρεάλ – Θέλτα

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τελικό σφύριγμα. Στη φυσούνα ο Γκονζάλεθ δέχθηκε φραστική επίθεση από τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ να του λέει χαρακτηριστικά «Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο παίζεις και μετά κλαις στη συνέντευξη Τύπου».

Markets
Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)

Όσα έγιναν με τον Ματίας Αλμέιδα κατά τη διάρκεια του ματς της Σεβίλλης με τη Βαλένθια και η «απάντησή» του στις κατηγορίες για σεξιστική συμπεριφορά προς τη γυναίκα βοηθό διαιτητή.

Σύνταξη
Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»
Serie A 08.12.25

Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»

Αγωνιστικό χάος, ψυχολογικό βάραθρο, ηγεσία που λείπει και μια σεζόν που μοιάζει σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Τι χρειάζεται πραγματικά για να σωθεί η Φιορεντίνα;

Γεώργιος Μαζιάς
Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…
NBA 08.12.25

Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…

Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2007 μέχρι σήμερα - Μια αδιανόητη επιστροφή στο παρελθόν, τότε που δεν υπήρχαν iPhone και ο Τζόκοβιτς δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την αυτοκρατορία του ΛεΜπρόν.

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος»: Αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά τα μεγάλα δημόσια έργα

Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση που «παραμένει αδιάφορος θεατής»

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»

Σε μία ακόμη προσπάθεια διάσπασης του μετώπου των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για ασάφεια όσο αφορά τα αιτήματα τους, και τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι καλό να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. 

Σύνταξη
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
