«Μετά κλαίτε σε συνεντεύξεις Τύπου»: Τι αναφέρει ο διαιτητής του Ρεάλ – Θέλτα στο φύλλο αγώνα (pic)

Η Θέλτα σόκαρε τη Ρεάλ Μαδρίτης χθες (7/12) μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», καθώς επικράτησε με σκορ 2-0 κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής -και όχι μόνο- στη La Liga.

Η «Βασίλισσα» τελείωσε τον αγώνα με εννιά ποδοσφαιριστές εξαιτίας των αποβολών των Γκαρθία και Καρέρας, με τον διαιτητή Κιντέρο Γκονζάλεθ να αναφέρει στο φύλλο αγώνα πως δέχθηκε προσβολές από τον Ντάνι Καρβαχάλ στη φυσούνα.

Έξι κίτρινες βγήκαν συνολικά σε παίκτες της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, σε ένα ματς με πάρα πολλή ένταση που είχε και… τρίτο ημίχρονο.

Η αποβολή του αριστερού μπακ της Ρεάλ συνοδεύτηκε από τη φράση «είσαι απαίσιος», ενώ ακολούθησε κόκκινη και στον Έντρικ (σ.σ. ήταν στον πάγκο), για διαμαρτυρίες στον 4ο διαιτητή, ενώ τον συγκρατούσαν μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Τι είπε ο Καρβαχάλ στον διαιτητή μετά το Ρεάλ – Θέλτα

🚨 BREAKING: According to the referee, Carvajal told him: «The level of performance you give and then cry later in the press conference.» pic.twitter.com/uYqyJAKs2b — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 7, 2025

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά το τελικό σφύριγμα. Στη φυσούνα ο Γκονζάλεθ δέχθηκε φραστική επίθεση από τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ να του λέει χαρακτηριστικά «Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο παίζεις και μετά κλαις στη συνέντευξη Τύπου».