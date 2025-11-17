Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Το συμβόλαιο του Καρίμ Μπενζεμά με την Αλ Ιτιχάντ λήγει το προσεχές καλοκαίρι (30/6/2026), ωστόσο ο Γαλλοαλγερινός, αν και ετοιμάζεται να κλείσει τα 38 του χρόνια και δεν δείχνει διατεθειμένος να σταματήσει το ποδόσφαιρο και θα συνέχιζε με ευχαρίστηση στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά από 14 «χρυσά χρόνια» στη Ρεάλ Μαδρίτης όπου τα… σήκωσε όλα και εδώ και τρία χρόνια περίπου αποφάσισε να συνεχίσει στην Αλ Ιτιχαντ και όπως φαίνεται είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη συνεργασία μαζί της.

Μάλιστα λέει οτι θα περιμένει να μιλήσει με τους ανθρώπους της προτού αποφασίσει για το πού θα συνεχίσει την καριέρα, αποκαλύπτοντας πώς έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από ευρωπαϊκές προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο πρωτάθλημα της «Γηραιάς Ηπείρου».

«Το συμβόλαιό μου λήγει, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ ακόμη να πω αν θα μείνω ή θα αποχωρήσω, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Τον Δεκέμβριο θα συμπληρώσω 38 χρόνια ζωής και με βλέπω να παίζω ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια», είπε αρχικά στην εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Από θέμα φυσικής κατάστασης είμαι σε φόρμα, δουλεύω σκληρά και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Θα δούμε τι θα συμβεί, τι σκέφτεται ο σύλλογος. Θα μου άρεσε να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους και να ακούσω τι σκέφτονται εκείνοι. Το καλύτερο πράγμα για μένα είναι να συνεχίσω εδώ αλλά όχι μόνο για έναν χρόνο ή δύο. Πιστεύω ότι το επίπεδο ποδοσφαίρου στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας βελτιώνεται συνεχώς».

Καταλήγοντας ο Μπενζεμά σημείωσε: «Είμαι τρία χρόνια εδώ και το βλέπω να βελτιώνεται καθημερινά. Είναι αλήθεια πως έχει προτάσεις από την Ευρώπη. Θα πρέπει να αξιολογήσω τα πάντα, να επιλέξω με προσοχή».