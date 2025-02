Μπενζεμά για τη δήλωση Κριστιάνο: «Για μένα, GOAT είναι ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο»

Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με το ποιος είναι ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος, με τους Πελέ, Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι να διεκδικούν επάξια τον τίτλο του GOAT.

Βέβαια, σε συνέντευξη του στις αρχές του μήνα ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποστήριξε πως αυτός είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει. Ο Πορτογάλος στήριξε τα λεγόμενα του στις πέντε «Χρυσές Μπάλες» που κατακτήσει, στο γεγονός πως είναι ο αρχισκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και πως είναι κοντά στο να συμπληρώσει 1.000 γκολ σε επίσημα παιχνίδια.

Την δικη του άποψη για το ζήτημα εξέφρασε σε συνέντευξη του στο «TNT Sports Brazil» ο Καρίμ Μπενζεμά, που θεωρεί το «φαινόμενο» Ρονάλντο Ναζάριο είναι αυτός που πρέπει να φέρει τον τίτλο του σπουδαιότερου όλων τον εποχών.

🎙 Is Cristiano Ronaldo the best in history!! Benzema responds: «I think everyone can say what they want. If he thinks he’s the best in history, then he is. There are many. For example, for me, he is the Ronaldo of Brazil, but Cristiano, what he is!.» 🇫🇷⚫ pic.twitter.com/wOnLnCkUU9

