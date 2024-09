Στην Αλ Ιτιχάντ των Μπενζεμά και Καντέ ο Μιτάι (vid)

Παίκτης της Άλ Ιτιχάντ είναι κι επίσημα ο Μάριο Μιτάι! Ο Αλβανός μπακ, που προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, θα γίνει συμπαίκτης μεταξύ άλλων με τους Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ στη Σαουδική Αραβία καθώς παραχωρήθηκε από τη Λοκομοτίβ Μόσχας με τη μορφή δανεισμού.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει οψιόν πέντε εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, κάτι που ενδιαφέρει την Ένωση η οποία έχει ποσοστό μεταπώλησης.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ πέρσι είχε 27 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τη Λοκομοτίβ. Με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ έχει παίξει 16 φορές και έχει δώσει δύο ασίστ.

