Ο πρώτος στόχος του Αμορίμ για το καλοκαίρι

Η φετινή σεζόν ήταν καταστροφική για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως η αγγλική ομάδα θα μπει στην διαδικασία ολικού «λίφτινγκ» σε ότι αφορά το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να βρει πολλές λύσεις σε αρκετές θέσεις αλλά αυτό που είναι σίγουρο έχει να κάνει με την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Πορτογάλος κόουτς.

Κι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς μετά τον αγώνα με την Λιόν, ο Αμορίμ το πήρε… απόφαση.

Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας θέλει πρώτα απ’ όλα ν’ αποκτήσει η Γιουνάιτεντ έναν καλό τερματοφύλακα για ν’ αντικαταστήσει τον Ονάνα, από τον οποίο κανείς δεν είναι ικανοποιημένος στο Ολντ Τράφορντ.

Τα λάθη που έκανε ο Ονάνα στην Γαλλία στο ματς με την Λιόν, ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και δεν είναι τυχαίο πως ο Αμορίμ άφησε εκτός τον Ονάνα, για το σημερινό παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Νιούκαστλ, στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Τα δοκάρια της Γιουνάιτεντ υπερασπίζεται ο Τούρκος Αλτάι Μπαγιντίρ, δείγμα και αυτό της κατάστασης που επικρατεί με τον Ονάνα.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου ανέφεραν τις δύο προηγούμενες μέρες, πως αρκετοί παίκτες της Γιουνάιτεντ είχαν ζητήσει από τον Αμορίμ την αλλαγή τερματοφύλακα, θεωρώντας πως ο Ονάνα δεν μπορεί να συνεχίσει στο βασικό σχήμα.

