Τσάμπι Αλόνσο: Η σκιά της κρίσης, η πίεση του πάγκου και το βλέμμα του «Μπερναμπέου»

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν θυμίζει γιορτές. Ο Τσάμπι Αλόνσο ζει τη δυσκολότερη φάση της πορείας του στον πάγκο των «μερένγκες», με τα βλέμματα στραμμένα όχι μόνο στα αποτελέσματα αλλά και στη συμπεριφορά της ομάδας. Οι εικόνες παικτών να γελούν στον πάγκο, τη στιγμή που η Ρεάλ υπέφερε απέναντι στην Ταλαβέρα για το Κύπελλο, προκάλεσαν κύμα δυσφορίας. Στη Μαδρίτη, η εικόνα μετράει όσο και το σκορ· και αυτή η εικόνα πόνεσε.

Ο Αλόνσο προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά πριν ανάψει. Δήλωσε πως δεν είδε τα στιγμιότυπα, αποφεύγοντας να ανοίξει νέα μέτωπα. Ωστόσο, γνωρίζει πως το Σάββατο απέναντι στη Σεβίλλη παίζει κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς. Παίζει τη στήριξη του προέδρου, την εμπιστοσύνη των φιλάθλων και, κυρίως, τη συνοχή μιας ομάδας που δείχνει να χάνει τη συγκέντρωσή της στις κρίσιμες στιγμές.

Οι παλιοί θυμήθηκαν το 2006, όταν οι Ελγέρα και Σαλγάδο εμφανίστηκαν να τρώνε ηλιόσπορους στον πάγκο, την ώρα που η Ρεάλ κατέρρεε στη Μαγιόρκα. Τότε, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε παραδεχθεί ότι «κακόμαθε» τους ποδοσφαιριστές του. Σήμερα, τα ερωτήματα έχουν άλλη μορφή: μπορεί ο Αλόνσο να επιβάλει την πειθαρχία και τη συγκέντρωση που απαιτεί η φανέλα της Ρεάλ;

Η κατάσταση στο γήπεδο δεν βοηθά. Στο τελευταίο παιχνίδι στο Μπερναμπέου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν, δίνοντας σαφές μήνυμα πως η υπομονή εξαντλείται. Ο Αλόνσο δείχνει ψύχραιμος δημοσίως, αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια. Μα εκεί που κάθε παιχνίδι μοιάζει «τελικός», η ψυχραιμία είναι συχνά είδος πολυτελείας.

Το βράδυ, το Μπερναμπέου θα είναι έτοιμο να κρίνει ξανά. Η Σεβίλλη, πληγωμένη αλλά επικίνδυνη, δεν έρχεται για τουρισμό. Ο Αλόνσο και οι παίκτες του καλούνται να δώσουν απάντηση όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στην εικόνα που δείχνουν. Στη Ρεάλ, άλλωστε, το ποδόσφαιρο είναι πάντα και θέμα αξιοπρέπειας.