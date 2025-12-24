Ο Βινίσιους «ψάχνεται» για μεγάλη ομάδα της Premier League
Το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι αβέβαιο και στην Αγγλία τονίζουν πως ο Βραζιλιάνος ήδη ψάχνεται για μεταγραφή σε μια από τις μεγάλες ομάδες της Premier League.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, το όνομα του Βινίσιους «παίζει» στα… εξωαγωνιστικά ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο και ότι σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από τη ομάδα.
Τώρα, από την Αγγλία, έρχονται να βάλουν… λάδι στη φωτιά, αφού σύμφωνα με όσα τονίζουν τα ΜΜΕ στο Νησί, ο Βραζιλιάνος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην Premier League!
Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι επισημαίνουν ότι οι μάνατζερ που εκπροσωπούν τον Βινίσιους έχουν ενημερώσει τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι για το ενδιαφέρον του παίκτη να μετακομίσει σε μια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας.
Η Ρεάλ, μέσα σε όλα αυτά, δεν δείχνει αρνητική στο να τον παραχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον ο παίκτης συνεχίσει να αρνείται τις προτάσεις για ανανέωση συμβολαίου που του προσφέρει η «Βασίλισσα».
- Τα Χριστούγεννα του NBA: Η μέρα που η κανονική σεζόν γίνεται παγκόσμιο θέαμα
- Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
- Φλαμένγκο: Ρεκόρ στην ιστορία της Βραζιλίας στα έσοδα με 322 εκατομμύρια ευρώ στο 2025!
- Η Παπαμιχαήλ και το όνειρο της συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν
- Ο Άρης Betsson μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά της κλινικής «Άγιος Λουκάς»
- Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
- Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
- Ο Βινίσιους «ψάχνεται» για μεγάλη ομάδα της Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις