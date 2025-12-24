Ο Βινίσιους «ψάχνεται» για μεγάλη ομάδα της Premier League

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, το όνομα του Βινίσιους «παίζει» στα… εξωαγωνιστικά ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο και ότι σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από τη ομάδα.

Τώρα, από την Αγγλία, έρχονται να βάλουν… λάδι στη φωτιά, αφού σύμφωνα με όσα τονίζουν τα ΜΜΕ στο Νησί, ο Βραζιλιάνος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην Premier League!

Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι επισημαίνουν ότι οι μάνατζερ που εκπροσωπούν τον Βινίσιους έχουν ενημερώσει τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι για το ενδιαφέρον του παίκτη να μετακομίσει σε μια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας.

Η Ρεάλ, μέσα σε όλα αυτά, δεν δείχνει αρνητική στο να τον παραχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, εφόσον ο παίκτης συνεχίσει να αρνείται τις προτάσεις για ανανέωση συμβολαίου που του προσφέρει η «Βασίλισσα».