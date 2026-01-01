Παρελθόν και επίσημα από την Τσέλσι ο Μαρέσκα

Δεν ξεκίνησε καλά το 2026 για τον Έντσο Μαρέσκα και την Τσέλσι καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Νωρίτερα, ο «Guardian» ανέφερε πως ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι και λίγο αργότερα, ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαίωσε του λόγου το αληθές, με ανάρτησή του στο «Χ» που αναφέρει πως οι δύο πλευρές τα βρήκαν για να λυθεί η μεταξύ τους συνεργασία.

Η σχετική ανάρτηση:

🚨💣 BREAKING: Chelsea and Enzo Maresca agree to part company with immediate effect. It’s OVER. Official statement to follow but all done after tension growing last 24/48h. Chelsea will now start working on new manager appointment. 🔵🔜 pic.twitter.com/dgj3bjxlNe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Η ανακοίνωση της Τσέλσι

Μετά από αυτά, δεν άργησε και η επίσημη ανακοίνωση της Τσέλσι που σφράγισε το «διαζύγιο» με τον Ιταλό τεχνικό.

Club statement: Enzo Maresca. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026

Ο Μαρέσκα αποφάσισε να φύγει από την ομάδα, μετά και τις αποδοκιμασίες στο εντός έδρας 2-2 με την Μπόρνμουθ. Πρακτικά, απέμενε να ξεκαθαριστεί μονάχα το ποσό της αποζημίωσης, το οποίο θέμα και προφανώς λύθηκε.