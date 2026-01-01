«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία
«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.
- Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
- Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
- Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της
- Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Δεν ξεκινάει καλά το 2026 για τον Έντσο Μαρέσκα, αφού σύμφωνα με τον «Guardian», ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι.
Συμφωνα με πηγές μέσα από την Τσέλσι που επικαλείται το αγγλικό Μέσο, ο Ιταλός προπονητής θέλει να φύγει από την ομάδα, μετά και τις αποδοκιμασίες μετά το 2-2 με την με την Μπόρνμουθ εντός έδρας, ωστόσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση.
Δείτε την ανάρτηση για το μέλλον του Μαρέσκα στην Τσέλσι
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Enzo Maresca and Chelsea COULD part ways TODAY. The indication is that Maresca wants to leave the club.
[@guardian_sport] pic.twitter.com/xjDFgHJe68
— MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) January 1, 2026
Όλα αυτά, είναι αποτέλεσμα της ρήξης ανάμεσα στον ίδιο τον Μαρέσκα και της διοίκησης, η οποία δεν αποκλείεται να τον θέσει ακόμα και σήμερα (1/1) εκτός ομάδας και να μην είναι στον πάγκο της Τσέλσι, στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι (4/1).
- Ελαφρώς… υπερβολικός: Ο Οσιμέν έκανε στον εαυτό του δώρο γενεθλίων… ένα κιλό διαμάντια (pics)
- Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
- Προχωράει για την απόκτηση του Βάργκα η ΑΕΚ
- Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)
- Ολυμπιακός: Δεν παίζει ο Γουόρντ κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
- Νέα σενάρια για Τετέ: «Η Γκρέμιο ετοιμάζει πρόταση – Το ποσό που προσφέρει…»
- Το μήνυμα που έστειλε ο Τσιτσιπάς: «Είμαστε μαχητές, είμαστε Έλληνες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις