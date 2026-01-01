«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία

Δεν ξεκινάει καλά το 2026 για τον Έντσο Μαρέσκα, αφού σύμφωνα με τον «Guardian», ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι.

Συμφωνα με πηγές μέσα από την Τσέλσι που επικαλείται το αγγλικό Μέσο, ο Ιταλός προπονητής θέλει να φύγει από την ομάδα, μετά και τις αποδοκιμασίες μετά το 2-2 με την με την Μπόρνμουθ εντός έδρας, ωστόσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση.

Δείτε την ανάρτηση για το μέλλον του Μαρέσκα στην Τσέλσι

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Enzo Maresca and Chelsea COULD part ways TODAY. The indication is that Maresca wants to leave the club.

[@guardian_sport] pic.twitter.com/xjDFgHJe68

— MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) January 1, 2026

Όλα αυτά, είναι αποτέλεσμα της ρήξης ανάμεσα στον ίδιο τον Μαρέσκα και της διοίκησης, η οποία δεν αποκλείεται να τον θέσει ακόμα και σήμερα (1/1) εκτός ομάδας και να μην είναι στον πάγκο της Τσέλσι, στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι (4/1).