Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 στην παράταση (κ.δ. 3-0): Πάλεψε η Γιούβε, αλλά πέρασαν οι Τούρκοι (vids)

Η Γαλατασαράι εξασφάλισε την πρόκριση στην φάση των 16 του Champions League, μετά από μια επική «μάχη» με την Γιουβέντους στο Τορίνο. Η Γιούβε επικράτησε με 3-2 στην παράταση, αλλά η νίκη των Τούρκων στο πρώτο ματς με 5-2 τους έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ιταλική ομάδα έδωσε μεγάλη «μάχη» για ν’ ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση, καθώς επικράτησε στην κανονική διάρκεια με 3-0.





Το επίτευγμα της Γιούβε αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, αν αναλογιστεί κάποιος ότι έπαιξε από το 49′ με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κέλι, αλλά στην παράταση η κούραση λύγισε την ιταλική ομάδα και η Γαλατά βρήκε δύο γκολ σε αντεπιθέσεις και πήρε το «εισιτήριο» για τους 16 της διοργάνωσης.

Η Γιούβε βρήκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λοκατέλι να σκοράρει στο 37′ με εύστοχο κτύπημα πέναλτι και το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ήταν ένα μήνυμα των «μπιανκονέρι» στους Τούρκους, για αυτά που θ’ ακολουθούσαν στο δεύτερο 45λεπτο, ένα μήνυμα που δεν… ελήφθη από τους φιλοξενούμενους και φυσικά η Γιούβε το εκμεταλλεύτηκε, στέλνοντας το ματς στην παράταση.





Ματς – θρίλερ και παράταση

Η Γιουβέντους έκανε τεράστια προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο για ν’ ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και μάλστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ιταλική ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες στο 49′ λόγω αποβολής του Κέλι, αλλά οι παίκτες της, πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για την ανατροπή.

Οι «μπιανκονέρι» πέτυχαν μάλιστα και δεύτερο γκολ στο 70′, όταν μετά από σέντρα του Καλούλου, ο Γκάτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ σε κενή εστία.





Το ματς πήρε «φωτιά» μετά το 2-0, με την Γιούβε να πιέζει ακόμα περισσότερο την άμυνα της τουρκικής ομάδας, για να φτάσει στην επίτευξη και τρίτου γκολ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 79′ με τον Γιλντίζ, καθώς ο άσος της ιταλικής ομάδας έστειλε, από πολύ κοντά την μπάλα στο δοκάρι, αλλά η επιμονή των γηπεδούχων ανταμείφθηκε καθώς η Γούβε έκανε το 3-0 με γκολ του ΜακΚένι στο 82′.





Η τιτάνια προσπάθεια που έκαναν οι «μπιανκονέρι» δικαιώθηκε με το γκολ στο 82′ και με το 3-0 το ματς πήγε στην παράταση, καθώς στο πρώτο παιχνίδι η Γαλατά είχε επικρατήσει με 5-2.

Όσιμεν και Γιλμάζ έδωσαν την πρόκριση στην Γαλατά

Η Γιούβε έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζεγκρόβα να σκοράρει στα πρώτα λεπτά της παράτασης και η μεγάλη αυτή ευκαιρία κόστισε στην ιταλική ομάδα. Η Γαλατά κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο 105′ +1′ το αριθμητικό της πλεονέκτημα και ο Όσιμεν ήταν αυτός που έκανε το 3-1.





Ο Νιγηριανός βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, πλάσαρε σωστά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-1 και κάπου εκεί «λύγισαν» οι γηπεδούχοι.

Στο 118′ μάλιστα η τουρκική ομάδα κατάφερε να κάνει το 3-2, με γκολ του Γιλμάζ και η Γαλατά πήρε την πρόκριση στην φάση των 16 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.





Το «κλειδί» του ματς

Η κούραση στην παράταση «λύγισε» την ιταλική ομάδα και η Γαλατά το εκμεταλλεύτηκε.

Άλλαξε το ματς

Το γκολ που πέτυχε ο Όσιμεν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην πρόκριση της τουρκικής ομάδας στους 16 του Champions League.

Ο χειρότερος του γηπέδου

Ο Ζεγκρόβα έχασε τεράστια ευκαιρία στην παράταση για να κάνει το 4-0 για την Γιούβε και λίγο αργότερα η Γαλατά μείωσε σε 3-1.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Ζοάο Πινέιρο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η φάση του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Γιουβέντους στο 37′, τσεκαρίστηκε από το VAR. Στο VAR εξετάστηκε και το μαρκάρισμα του Κέλι στο 49» , με τον Πινέιρο δείχνει κόκκινη κάρτα στον παίκτη της ιταλικής ομάδας.

Σκόρερ: Λοκατέλι 37′ πεν., Γκάτι 70′, ΜακΚένι 82′ – 105′ +1′ Όσιμεν, 118′ Γιλμάζ

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Περίν, Καλούλου (109′ Οπεντά), Κέλι, Γκάτι, Μακένι, Λοκατέλι (109′ Κόστιτς), Τουράμ (78′ Άτζιτς), Κουπμάινερς, Κονσεϊσάο (67′ Ζεγκρόβα), Ντέιβιντ (68′ Μπογκά), Γιλντίζ (103′ Μιρέτι).

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ, Σαλάι (59′ Μπουΐ), Σάντσες, Μπαρντακτσί, Γιάκομπς (87′ Ελμαλί), Τορέιρα (103′ Σίνγκο), Λεμινά (87′ Ικάρντι), Λανγκ (59′ Σανέ), Σάρα (71′ Γκουιντογκάν), Γιλμάζ, Όσιμεν.