Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Βρέθηκε να χάνει η Παρί Σεν Ζερμέν, όμως τέλος καλό όλα καλά, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μονακό και προκρίθηκε στους «16» του Champions League. Η Παρί πήρε το εισιτήριο επειδή στο πρώτο ματς επικράτησε 3-2 στον γαλλικό εμφύλιο, όμως τα… χρειάστηκε.

Μπορεί η πρόκριση να φάνταζε εύκολη για την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως το ματς ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς. Η Μονακό ισοφάρισε 2-2 στο 90+1’ με τον Τέζε και στο 90+5’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Φας για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Όμως, προηγήθηκαν κι άλλα πολλά! Η Μονακό προηγήθηκε 1-0 στο 45’ και η Παρί, που είχε δοκάρι στο 41’, έκανε την ανατροπή αφού οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 59’ και μάλιστα με γκολ στο επόμενο λεπτό! Από τη Μονακό αποβλήθηκε ο Κουλιμπαλί στο 59′ με δυο κίτρινες σε τέσσερα λεπτά!

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-1 στο 66’ με γκολ του Κβαρατσχέλια, κατέβασαν στροφές και παραλίγο να την… πατήσουν. Επόμενος αντίπαλος στους «16»; Παρί Σεν Ζερμέν και Νιουκάστλ θα κληρωθούν, αντίστοιχα, με Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι.

Δοκάρι η Παρί, γκολ η Μονακό

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά και απείλησαν με σουτ η μια την άλλη. Μάλιστα, στην αρχή, η Μονακό ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να προηγηθεί στο 9’, όμως το βολέ του Κουλιμπαλί έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άστοχο σουτ για την Παρί Σεν Ζερμέν είχε ο Κβαρατσχέλια στο 21’ και ακολούθησε άστοχο σουτ του Καμαρά από πλευράς Μονακό.

Στο 38’ ο Σαφόνοφ είπε «όχι» στον Μπαλογκούν και το κέρδος για τη Μονακό ήταν ένα κόρνερ. Στο 41’ η Παρί είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Μπαρκολά, ενώ στο 45΄η Μονακό έκανε το 1-0 υπέρ της με πλασέ του Ακλιούς, μετά από ασίστ του Κουλιμπαλί.

Αποβολή η Μονακό, δυο γκολ η Παρί

Πολύ καλή στιγμή για την Παρί Σεν Ζερμέν στο 50’ σε κεφαλιά του Νέβες αλλά ο Κον ήταν έτοιμος και απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 59’ η Μονακό έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κουλιμπαλί με δεύτερη κίτρινη, έχοντας δεχθεί την πρώτη στο 55’!

Η Παρί ξαναμπήκε σε τροχιά πρόκρισης, στο αμέσως επόμενο λεπτό, καθώς ο Μαρκίνιος στο 60’ έκανε το 1-1 μετά από πάσα του Ντουέ. Στο 66’, ουσιαστικά, κλείδωσε την πρόκριση με τον Κβαρατσχέλια (2-1 στο 66’ μετά από απόκρουση του Κον σε σουτ του Χακίμι), δίνοντας προβάδισμα δυο γκολ στους γηπεδούχους.

Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ με γκολ του Τέζε, έπειτα από σέντρα του Αντριγκρά. Θα μπορούσε να σκοράρει και στο 90+5’ και να στείλει το ματς στην παράταση, όμως το σουτ του Φας έφυγε ελάχιστα άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Παρί Σεν Ζερμέν σοβαρεύτηκε και πέτυχε δυο γκολ, κάνοντας το 2-1 υπέρ της, τα οποία της έδωσαν το… δικαίωμα να έχει προβάδισμα πρόκρισης σε συνδυασμό και με τη νίκη της στο πρώτο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Κουλιμπαλί στο 59’ έγειρε τη ζυγαριά υπέρ των γηπεδούχων στον γαλλική «εμφύλιο».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Κι εδώ θα αναφερθούμε στον Κουλιμπαλί, λόγω της δεύτερης κίτρινης.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ρουμάνος Κόβατς απέβαλε τον Κουλιμπαλί με δεύτερη κίτρινη στο 59’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 60’ Μαρκίνιος, 66’ Κβαρατσχέλια – 45’ Ακλιούς, 90+1’ Τέζε

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (80′ Ερναντέζ), Ζαΐρ-Εμερί (87′ Φερναντέζ), Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ (88′ Ράμος), Μπαρκολά (69′ Κανγκ-Ιν)

ΜΟΝΑΚΟ: Κον, Κέρερ, Ζακάρια (74′ Μαβισά), Φας, Βάντερσον (90′ Νιμπόμπε), Καμαρά, Μπάμπα (62′ Τέζε), Ενρίκε, Ακλιούς (74′ Αντινγκρά), Μπαλογκούν (74′ Μπίρεθ), Κουλιμπαλί