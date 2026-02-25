Αταλάντα-Ντόρτμουντ 4-1: Ψυχωμένοι οι γηπεδούχοι, προκρίθηκαν με πέναλτι στο 90+8’

Το πίστεψε και το έκανε η Αταλάντα! Οι γηπεδούχοι το πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό και νίκησαν 4-1 τη Ντόρτμουντ με εύστοχο πέναλτι του Σάμαρτζιτς στο 90+8’, στην τελευταία φάση του αγώνα και προκρίθηκαν στους «16» του Champions League, μετά από ματς-θρίλερ.

Η Αταλάντα είχε ψυχή και πάθος. Οι γηπεδούχοι πέταγαν φωτιές και προηγήθηκαν 3-0, όμως ο Αντεγέμι μπήκε αλλαγή στο 70’ και μείωσε στο 75’. Έτσι η Ντόρτμουντ πέτυχε το γκολ που δικαιούνταν καθώς είχε και δοκάρι. Παρά την ψυχρολουσία οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και «ανταμείφθηκαν» στο τέλος, χωρίς να χρειαστεί να πάει το ματς στην παράταση.

Οσον αφορά στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν θα παίξουν με μια εκ των Αρσεναλ, Μπάγερν.

Ιδανικό α’ ημίχρονο για την Αταλάντα

Η Αταλάντα ξεκίνησε όπως ακριβώς τα είχε σχεδιάσει καθώς προηγήθηκε (1-0) στο 5’ με πλασέ του Σκαμάκα, μετά από χαμηλή σέντρα του Μπερνασκόνι. Η Ντόρτμουντ δεν κλείστηκε, όμως όχι μόνο δεν κατάφερε αξιόλογη επίθεση επειδή δεν μπορούσε να οργανωθεί αλλά πιέστηκε από τους γηπεδούχους που έχασαν ευκαιρία στο 24’ όταν ο Κόμπελ έκανε θαυμάσια απόκρουση σε σουτ του Ζαλέβσκι.

Οι Γερμανοί άρχισαν να ανεβαίνουν και να βρίσκουν ρυθμό. Η πρώτη ευκαιρία της Ντόρτμουντ χάθηκε στο 27’ που ο Γκιρασί είχε κεφαλιά άουτ, μετά από σέντρα του Μπάιερ. Νέα απειλή η Μπορούσια Ντόρτμουντ στο 29’ καθώς ο Μπραντ έκανε τρομερό σουτ και ανάγκασε τον Καρνεζέκι σε καταπληκτική επέμβαση.

Το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό και στο 37’ η Αταλάντα είχε ευκαιρία, σε σουτ του Ζαλέβσκι που κατέληξε άουτ. Στο 45’ ήρθε το 2-0 για τους Ιταλούς με τον Τζαπακόστα, ο οποίος έκανε σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα χτύπησε στον Μπενσεμπαϊνί και κατέληξε στα δίχτυα. Ετσι η Αταλάντα ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και πήγε με ψυχολογία στα αποδυτήρια.

Πρόκριση σε νεκρό χρόνο!

Τρελός ρυθμός στο ξεκίνημα του β’ μέρους, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω. Καταπληκτική απόκρουση του Κόμπελ σε σουτ του Ντε Ρουν (Αταλάντα) στο 51’ και μεγάλη ευκαιρία του Μπάιερ (Ντόρτμουντ) στο 53’, όταν κατέληξε στο αριστερό δοκάρι το σουτ που έκανε.

Η Αταλάντα αγκάλιασε την πρόκριση στο 57’ με το 3-0 του Πάσαλιτς με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ντε Ρουν. Όμως, ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ άρχισε να ανακατεύει την τράπουλα και ο Αντεγέμι, ο οποίο μπήκε στο 70’, αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, καθώς με σουτ πέτυχε το 3-1.

Η Αταλάντα προκρίθηκε στο 90+5’. Μετά από λάθος του Κόμπελ, ο Πάσαλιτς σέντραρε από αριστερά και ο Κρστόβιτς ετοιμαζόταν να σκοράρει σε κενή εστία, όμως ο Μπενσεμπαϊνί σήκωσε ψηλά το πόδι και με τακουνάκι τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο διαιτητής Σάντσες κλήθηκε στο VAR, υπέδειξε την παράβαση και απέβαλε τον Μπενσεμπαϊνί με δεύτερη κίτρινη και τον Σλότενμπεργκ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Σάμαρτζιτς εκτέλεσε άψογα το πέναλτι στο 90+8’ και έγραψε το 4-1 σε «νεκρό χρόνο», στέλνοντας την Αταλάντα στους «16» του Champions League.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Αταλάντα κατάφερε να προηγηθεί νωρίς, συγκεκριμένα στο 5’, και πίστεψε στην πρόκριση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Σε κομβικό σημείο μπήκε το 2-0. Εγινε στο 45’ και οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας πήγαν με ψυχολογία στα αποδυτήρια, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μπενσεμπαϊνί πιάστηκε στον ύπνο στην τελευταία φάση του αγώνα, κάνοντας το πέναλτι υπέρ της Αταλάντα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες κλήθηκε στο VAR για να δώσει το πέναλτι υπέρ της Αταλάντα στο τέλος, έκανε και τις αποβολές. Δεν είχε άλλη δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ισπανός Γκιγιέρμο Φερνάντες κάλεσε τον Σάντσες σε on field review για να δώσει το πέναλτι στο 90+5’.

ΣΚΟΡΕΡ: 5’ Σκαμάκα, 45’ Τζαπακόστα, 57’ Πάσαλιτς, 90+8’ Σάμαρτζιτς – 75’ Αντεγέμι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι (77’ Τζιμσίτι), Ίεν, Κολάσινατς (72’ Αχανόρ), Τζαπακόστα, Ντε Ρουν, Πάσαλιτς, Μπερνασκόνι, Σάμαρτζιτς, Ζαλέβσκι (85’ Σουλεμανά), Σκαμάκα (72’ Κρστόβιτς).

ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Τζομπ (70’ Αντεγέμι), Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ρίερσον (70’ Κόουτο), Μπέλιγχαμ, Ενμετσά, Σβένσον, Μπάιερ (60’ Σίλβα), Μπραντ (60’ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί