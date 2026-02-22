Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε
Σε ρυθμούς Μπράιαν Κρισττάντε η Ρόμα «λύγισε» την Κρεμονέζε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 59’, και συγκατοικεί με τη Νάπολη στην 3η θέση
Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα. Μετά το εκτός έδρας 2-2 με τη Νάπολι την προηγούμενη αγωνιστική, την έπιασε στην 3η θέση της Serie A, νικώντας την Κρεμονέζε με 3-0 για την 26η αγωνιστική της Serie A.
Η Κρεμονέζε «λύγισε» στο δεύτερο ημίχρονο. Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε ο Μπράιαν Κριστάντε με γκολ στο 59’ και στο 77’ έδωσε την ασίστ στον Εντικά για το 2-0. Το 3-0 πέτυχε ο Πιζίλι.
Η Ρόμα ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Νάπολι, με 50 βαθμούς, καθώς εκμεταλλεύθηκε την εκτός έδρας ήττα της από την Αταλάντα. Η Κρεμονέζε είναι 16η, με 24 βαθμούς, τρεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και έχει 12 ματς χωρίς νίκη!
Φλυαρία στο πρώτο ημίχρονο
Στο πρώτο ημίχρονο η Ρόμα με κατοχής μπάλας 57 % έκλεισε την Κρεμονέζε η οποία ουσιαστικά δεν απείλησε, απόδειξη ότι δεν είχε σουτ προ την εστία των γηπεδούχων. Όμως, η Ρόμα ήταν φλύαρη και η μόνη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ήταν στο 36’, όταν κατέληξε άουτ κεφαλιά του Ματσίνι. Οι υπόλοιπες προσπάθειες της Ρόμα είτε κόβονταν από τους αμυντικούς της Κρεμονέζε είτε κατέληγαν άουτ.
Ο Κριστάντε… έσπασε την άμυνα
Μια από τα ίδια και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Αουντέρο σταμάτησε σέντρα του Μάλεν, πριν η μπάλα βρει αποδέκτη. Τελικά, η άμυνα της Κρεμονέζε «έσπασε» στο 59’ με κεφαλιά του Κριστιάντε, μετά από κόρνερ του Πελεγκρίνι. Ο σκόρερ Κριστιάντε έδωσε την ασίστ για το 2-0 και ο Εντικά με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Κρεμονέζε στο 77΄. Στο 86’ ο Πιζίλι πέτυχε το 3-0, με πλασέ, παίρνοντας το… ριμπάουντ από απόκρουση στην περιοχή της Κρεμονέζε.
ΡΟΜΑ: Σβιλάρ, Μαντσίνι, Εντικά, Τσιλάρντι (46’ Ελ Αϊναουί,) Τσέλικ (85’ Τζιολκόσκι), Κριστάντε, Κονέ, Φράνκα, Σαραγόσα (56’ Βεντουρίνο), Πελεγκρίνι (72’ Πιζίλι), Μάλεν.
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Αουντέρο, Τερατσιάνο, Φολίνο, Λουπέρτο, Ζέρμπιν (75’ Φάιγ), Θόρσμπι, Παγιέρο (49’ λόγω τραυμ. Μποντό), Μαλέχ, Πετζέλα (74’ Τζούριτς), Σανάμπρια (63’ Βάρντι), Μποναζόλι.
Η 26η αγωνιστική:
Παρασκευή 20/02
Σασουόλο-Βερόνα 3-0
Σάββατο 21/02
Γιουβέντους-Κόμο 0-2
Λέτσε-Ίντερ 0-2
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Κυριακή 22/02
Τζένοα-Τορίνο 3-0
Αταλάντα-Νάπολι 2-1
Μίλαν-Πάρμα 0-1
Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0
Δευτέρα 23/02
Φιορεντίνα-Πίζα (19:30)
Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Παρασκευή 27/02
Πάρμα-Κάλιαρι 21:45
Σάββατο 28/02
Κόμο-Λέτσε 16:00
Βερόνα-Νάπολι 19:00
Ίντερ-Τζένοα 21:45
Κυριακή 01/03
Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30
Σασουόλο-Αταλάντα 16:00
Τορίνο-Λάτσιο 19:00
Ρόμα-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 02/03
Πίζα-Μπολόνια 19:30
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45
- Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
- To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ
- Νίκολιτς: «Παίξαμε καλά σε όλο το ματς, σημαντικοί οι τρεις βαθμοί»
- Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
- Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις