Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 23:49

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε

Σε ρυθμούς Μπράιαν Κρισττάντε η Ρόμα «λύγισε» την Κρεμονέζε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 59’, και συγκατοικεί με τη Νάπολη στην 3η θέση

Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα. Μετά το εκτός έδρας 2-2 με τη Νάπολι την προηγούμενη αγωνιστική, την έπιασε στην 3η θέση της Serie A, νικώντας την Κρεμονέζε με 3-0 για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Η Κρεμονέζε «λύγισε» στο δεύτερο ημίχρονο. Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε ο Μπράιαν Κριστάντε με γκολ στο 59’ και στο 77’ έδωσε την ασίστ στον Εντικά για το 2-0. Το 3-0 πέτυχε ο Πιζίλι.

Η Ρόμα ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Νάπολι, με 50 βαθμούς, καθώς εκμεταλλεύθηκε την εκτός έδρας ήττα της από την Αταλάντα. Η Κρεμονέζε είναι 16η, με 24 βαθμούς, τρεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και έχει 12 ματς χωρίς νίκη!

Φλυαρία στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο η Ρόμα με κατοχής μπάλας 57 % έκλεισε την Κρεμονέζε η οποία ουσιαστικά δεν απείλησε, απόδειξη ότι δεν είχε σουτ προ την εστία των γηπεδούχων. Όμως, η Ρόμα ήταν φλύαρη και η μόνη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ήταν στο 36’, όταν κατέληξε άουτ κεφαλιά του Ματσίνι. Οι υπόλοιπες προσπάθειες της Ρόμα είτε κόβονταν από τους αμυντικούς της Κρεμονέζε είτε κατέληγαν άουτ.

Ο Κριστάντε… έσπασε την άμυνα

Μια από τα ίδια και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Αουντέρο σταμάτησε σέντρα του Μάλεν, πριν η μπάλα βρει αποδέκτη. Τελικά, η άμυνα της Κρεμονέζε «έσπασε» στο 59’ με κεφαλιά του Κριστιάντε, μετά από κόρνερ του Πελεγκρίνι. Ο σκόρερ Κριστιάντε έδωσε την ασίστ για το 2-0 και ο Εντικά με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Κρεμονέζε στο 77΄. Στο 86’ ο Πιζίλι πέτυχε το 3-0, με πλασέ, παίρνοντας το… ριμπάουντ από απόκρουση στην περιοχή της Κρεμονέζε.

ΡΟΜΑ: Σβιλάρ, Μαντσίνι, Εντικά, Τσιλάρντι (46’ Ελ Αϊναουί,) Τσέλικ (85’ Τζιολκόσκι), Κριστάντε, Κονέ, Φράνκα, Σαραγόσα (56’ Βεντουρίνο), Πελεγκρίνι (72’ Πιζίλι), Μάλεν.

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Αουντέρο, Τερατσιάνο, Φολίνο, Λουπέρτο, Ζέρμπιν (75’ Φάιγ), Θόρσμπι, Παγιέρο (49’ λόγω τραυμ. Μποντό), Μαλέχ, Πετζέλα (74’ Τζούριτς), Σανάμπρια (63’ Βάρντι), Μποναζόλι.

Η 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 20/02

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

Σάββατο 21/02

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

Λέτσε-Ίντερ 0-2

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 22/02

Τζένοα-Τορίνο 3-0

Αταλάντα-Νάπολι 2-1

Μίλαν-Πάρμα 0-1

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0

Δευτέρα 23/02

Φιορεντίνα-Πίζα (19:30)

Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Πάρμα-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο 28/02

Κόμο-Λέτσε 16:00

Βερόνα-Νάπολι 19:00

Ίντερ-Τζένοα 21:45

Κυριακή 01/03

Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30

Σασουόλο-Αταλάντα 16:00

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/03

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45

World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
