Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε

Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα. Μετά το εκτός έδρας 2-2 με τη Νάπολι την προηγούμενη αγωνιστική, την έπιασε στην 3η θέση της Serie A, νικώντας την Κρεμονέζε με 3-0 για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Η Κρεμονέζε «λύγισε» στο δεύτερο ημίχρονο. Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε ο Μπράιαν Κριστάντε με γκολ στο 59’ και στο 77’ έδωσε την ασίστ στον Εντικά για το 2-0. Το 3-0 πέτυχε ο Πιζίλι.

Η Ρόμα ισοβαθμεί στην 3η θέση με την Νάπολι, με 50 βαθμούς, καθώς εκμεταλλεύθηκε την εκτός έδρας ήττα της από την Αταλάντα. Η Κρεμονέζε είναι 16η, με 24 βαθμούς, τρεις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και έχει 12 ματς χωρίς νίκη!

Φλυαρία στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο η Ρόμα με κατοχής μπάλας 57 % έκλεισε την Κρεμονέζε η οποία ουσιαστικά δεν απείλησε, απόδειξη ότι δεν είχε σουτ προ την εστία των γηπεδούχων. Όμως, η Ρόμα ήταν φλύαρη και η μόνη μεγάλη ευκαιρία που έχασε ήταν στο 36’, όταν κατέληξε άουτ κεφαλιά του Ματσίνι. Οι υπόλοιπες προσπάθειες της Ρόμα είτε κόβονταν από τους αμυντικούς της Κρεμονέζε είτε κατέληγαν άουτ.

Ο Κριστάντε… έσπασε την άμυνα

Μια από τα ίδια και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53’ ο Αουντέρο σταμάτησε σέντρα του Μάλεν, πριν η μπάλα βρει αποδέκτη. Τελικά, η άμυνα της Κρεμονέζε «έσπασε» στο 59’ με κεφαλιά του Κριστιάντε, μετά από κόρνερ του Πελεγκρίνι. Ο σκόρερ Κριστιάντε έδωσε την ασίστ για το 2-0 και ο Εντικά με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Κρεμονέζε στο 77΄. Στο 86’ ο Πιζίλι πέτυχε το 3-0, με πλασέ, παίρνοντας το… ριμπάουντ από απόκρουση στην περιοχή της Κρεμονέζε.

ΡΟΜΑ: Σβιλάρ, Μαντσίνι, Εντικά, Τσιλάρντι (46’ Ελ Αϊναουί,) Τσέλικ (85’ Τζιολκόσκι), Κριστάντε, Κονέ, Φράνκα, Σαραγόσα (56’ Βεντουρίνο), Πελεγκρίνι (72’ Πιζίλι), Μάλεν.

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Αουντέρο, Τερατσιάνο, Φολίνο, Λουπέρτο, Ζέρμπιν (75’ Φάιγ), Θόρσμπι, Παγιέρο (49’ λόγω τραυμ. Μποντό), Μαλέχ, Πετζέλα (74’ Τζούριτς), Σανάμπρια (63’ Βάρντι), Μποναζόλι.

