Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 22 Φεβρουαρίου 2026, 00:02

Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι

Κάλιαρι και Λάτσιο κόλλησαν στο 0-0 στη Σαρδηνία, με τους Ρωμαίους να χάνουν σημαντικό έδαφος στη μάχη της 6ης θέσης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Spotlight

Κάλιαρι και Λάτσιο έμειναν στο 0-0 στο τελευταίο ματς του σαββατιάτικου «μενού» της 26ης αγωνιστικής της Serie A. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι νησιώτες έπιασαν την Πάρμα στους 29 βαθμούς αλλά συνολικά εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας και την 13η θέση, χωρίς να κυνηγούν κάτι ουσιαστικό, πέρα από την άνετη παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Αντίθετα, οι Ρωμαίοι έχασαν σημαντικό έδαφος στη μάχη της 6ης θέσης που οδηγεί στο Conference League, αφού έμειναν στην 9η θέση και τους 34, 11 ολόκληρους βαθμούς μακριά από την Κόμο πλέον. Έτσι, ρεαλιστικά μάλλον αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, αλλά κρατού επαφή με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στους διπλούς ημιτελικούς.

Μετά το 0-0 αυτό, η Κάλιαρι έκλεισε τρία ματς χωρίς να σκοράρει στο πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον πήρε τον ένα βαθμό μετά τις δύο σερί ήττες της. Ωστόσο, παρέμεινε χωρίς νίκη απέναντι στη Λάτσιο από τον Μάιο του 2013, συμπληρώνοντας 23 ματς, αλλά σπάζοντας το σερί έξι νικών των πρωτευουσιάνων.

Ως προς το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Κάλιαρι μπήκε καλά στο ματς και έχασε τρεις σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη, η Λάτσιο ανέβηκε, έκανε κάποιες μικροευκαιρίες, αλλά και πάλι οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την καλύτερη φάση, με τον Ιντρισί. Στο 85′ πάντως η αποβολή του Γέρι Μίνα δεν επέτρεψε στην Κάλιαρι να διεκδικήσει κάτι στα λεπτά που απέμεναν, με το 0-0 να είναι ένα αποτέλεσμα που… αρμόζει στη συνολική εικόνα του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20/2

Σασουόλο – Βερόνα 3-0
(40’ Πιναμόντι, 44’, 62’ Μπεράρντι)

Σάββατο 21/2

Γιουβέντους – Κόμο 0-2
(12′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)

Λέτσε – Ίντερ 0-2
(75′ Μιχιταριάν, 82′ Ακάντζι)

Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0

Κυριακή 22/2

13:30 Τζένοα – Τορίνο
16:00 Αταλάντα – Νάπολι
19:00 Μίλαν – Πάρμα
21:45 Ρόμα – Κρεμονέζε

Δευτέρα 23/2

19:30 Φιορεντίνα – Πίζα
21:45 Μπολόνια – Ουντινέζε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/2

21:45 Πάρμα – Κάλιαρι

Σάββατο 28/2

16:00 Κόμο – Λέτσε
19:00 Βερόνα – Νάπολι
21:45 Ίντερ – Τζένοα

Κυριακή 1/3

13:30 Κρεμονέζε – Μίλαν
16:00 Σασουόλο – Αταλάντα
19:00 Τορίνο – Λάτσιο
21:45 Ρόμα – Γιουβέντους

Δευτέρα 2/3

19:30 Πίζα – Μπολόνια
21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Έφη Αλεβίζου
