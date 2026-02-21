Λέτσε – Ίντερ 0-2: Έβδομη σερί νίκη και +10 για τους «νερατζούρι»
Παρότι αγχώθηκε, η Ίντερ νίκησε 2-0 στην έδρα της Λέτσε με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο και ξέφυγε στο +10 από τη Μίλαν με την 7η σερί νίκη της στη Serie A.
Η Λέτσε ταλαιπώρησε για 75 λεπτά την Ίντερ, όμως στο φινάλε οι «νερατζούρι» βρήκαν τον τρόπο για να πάρουν το ματς με 2-0 και να ξεφύγουν στο +10 από τη δεύτερη Μίλαν, φτάνοντας παράλληλα τις 7 συνεχόμενες ήττες στη Serie A.
Στο πρώτο ημίχρονο, η Ίντερ ήταν καλύτερη και είχε αρκετές ευκαιρίες, όμως ο γκολκίπερ της Λέτσε έκανε σωρεία επεμβάσεων για να κρατά το 0-0. Στο δεύτερο πια, ο Ντιμάρκο σκόραρε στο 51′ γκολ που όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τελικά το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα στο 75′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντιμάρκο, η μπάλα έφτασε στον Μιχιταράν που με σουτ εντός περιοχής έκανε το 0-1.
Απογοητευμένη από το γκολ που δέχθηκε, επτά λεπτά μετά η Λέτσε έχασε οριστικά κάθε ελπίδα για να πάρει κάτι από το ματς. Στο 82′ μετά από νέο κόρνερ του Ντιμάρκο, αυτή τη φορά ο Ακάντζι με κεφαλιά ήταν αυτός που σκόραρε για το τελικό 0-2, αποτέλεσμα που εξασφαλίζει έστω και προσωρινά, αφού έχει ματς λιγότερο, διψήφια διαφορά στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου από τους διώκτες της.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 20/2
Σασουόλο – Βερόνα 3-0
(40’ Πιναμόντι, 44’, 62’ Μπεράρντι)
Σάββατο 21/2
Γιουβέντους – Κόμο 0-2
(12′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)
Λέτσε – Ίντερ 0-2
(75′ Μιχιταριάν, 82′ Ακάντζι)
21:45 Κάλιαρι – Λάτσιο
Κυριακή 22/2
13:30 Τζένοα – Τορίνο
16:00 Αταλάντα – Νάπολι
19:00 Μίλαν – Πάρμα
21:45 Ρόμα – Κρεμονέζε
Δευτέρα 23/2
19:30 Φιορεντίνα – Πίζα
21:45 Μπολόνια – Ουντινέζε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Παρασκευή 27/2
21:45 Πάρμα – Κάλιαρι
Σάββατο 28/2
16:00 Κόμο – Λέτσε
19:00 Βερόνα – Νάπολι
21:45 Ίντερ – Τζένοα
Κυριακή 1/3
13:30 Κρεμονέζε – Μίλαν
16:00 Σασουόλο – Αταλάντα
19:00 Τορίνο – Λάτσιο
21:45 Ρόμα – Γιουβέντους
Δευτέρα 2/3
19:30 Πίζα – Μπολόνια
21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα
