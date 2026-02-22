Αταλάντα – Νάπολι 2-1: Ανατροπή και τρίποντο για τους Μπεργκαμάσκι

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Αταλάντα, καθώς οι «Μπεργκαμάσκι» επικράτησαν με 2-1 της Νάπολι, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι Παρτενοπέι προηγήθηκαν στο 18’ με κεφαλιά του Μπέκεμα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκουτιέρεζ και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα στο σκορ. Στο 61’, όμως, η Αταλάντα έφτασε στην ισοφάριση με κεφαλιά του Πάσαλιτς, μετά από κόρνερ του Ζαλέφσκι.

Είκοσι λεπτά αργότερα οι Μπεργκαμάσκι έκαναν την ολική ανατροπή με τον Σάμαρτζιτς, μετά από ασίστ του Μπερνασκόνι. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Αταλάντα να πετυχαίνει μια σπουδαία ανατροπή και να φτάνει σε μια σημαντική νίκη.

Η Αταλάντα με αυτό το τρίποντο ανέβηκε στους 45 βαθμούς και είναι στην 7η θέση, ενώ η 3η Νάπολι έχει 50 πόντους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ρόμα (47β., ένα ματς λιγότερο), Γιουβέντους (46β.) και Κόμο (45β.).

Μετά το αποτέλεσμα στο Μπέργκαμο, μπήκε… φωτιά στη «μάχη» στις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League και αναμένεται να γίνει μεγάλη μάχη μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Η 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 20/02

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

Σάββατο 21/02

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

Λέτσε-Ίντερ 0-2

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 22/02

Τζένοα-Τορίνο 3-0

Αταλάντα-Νάπολι 2-1

Μίλαν-Πάρμα (19:00)

Ρόμα-Κρεμονέζε (21:45)

Δευτέρα 23/02

Φιορεντίνα-Πίζα (19:30)

Μπολόνια-Ουντινέζε (21:45)

Η βαθμολογία της Serie A:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Πάρμα-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο 28/02

Κόμο-Λέτσε 16:00

Βερόνα-Νάπολι 19:00

Ίντερ-Τζένοα 21:45

Κυριακή 01/03

Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30

Σασουόλο-Αταλάντα 16:00

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/03

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45