Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός

Η Κόμο έκανε την μεγάλη έκπληξη στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας νίκησε εκτός έδρας τη Νάπολι στα πέναλτι (7-6) και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία για την Κόμο, καθώς η προηγούμενη φορά που η ιταλική ομάδα βρέθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, ήταν πριν από 40 χρόνια.

Το κλίμα στην Κόμο ήταν πανηγυρικό μετά την μεγάλη πρόκριση αλλά στην αντίπερα όχθη η κατάσταση θυμίζει «ηφαίστειο» λίγο πριν την έκρηξη.

Ο τεχνικός των «παρτενοπέι» Αντόνιο Κόντε είναι σε δύσκολη θέση, βλέποντας την ομάδα του μετά τον αποκλεισμό στο Champions League να μένει κι εκτός Κυπέλλου στην Ιταλία, ενώ σε ότι αφορά το πρωτάθλημα είναι προφανές πως οι πρωταθλητές δεν θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Η Νάπολι είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ και θεωρείται σχεδόν απίθανο να προλάβουν την ομάδα του Μιλάνου.

Antonio Conte: “In two years we’ve won a league title and a Super Cup. From now on, at every press conference I’ll raise two fingers to show that number. Then I’ll count those with zero trophies.” pic.twitter.com/FMfGtbGlzK — richmanoduor (@richmanoduor) February 11, 2026

Ο Κόντε έχασε την ψυχραιμία του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Κόμο κι αφού πρώτα είπε πολλά «γαλλικά» στον διαιτητή της αναμέτρησης, μετά τα έβαλε και με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να… μιμηθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, λέγοντας χαρακτηριστικά στους εκπροσώπους του Τύπου, όταν οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τις φετινές αποτυχίες της Νάπολι.

«Σας δείχνω δύο δάχτυλα μου, θέλοντας να καταλάβετε ότι έχουμε κατακτήσει δύο τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια.

Κάθε φορά λοιπόν που θα έρχομαι σε συνέντευξη Τύπου, θα δείχνω δύο δάχτυλα για να σας θυμίζω τα τρόπαια και μετά θα κατονομάζω αυτούς που δεν έχουν κανένα».

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό (και από την αντίδραση του Ιταλού τεχνικού) πως ο Κόντε είναι σε δύσκολη θέση, καθώς οι «παρτενοπέι» είχαν μεγάλες προσδοκίες από την φετινή σεζόν, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαν ονειρευτεί οι οπαδοί του ιταλικού συλλόγου και σίγουρα όχι όπως τα είχε σχεδιάσει ο Αντόνιο Κόντε.

Ο έμπειρος τεχνικός είναι υπό πίεση αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Η διοίκηση της Νάπολι προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένη από την πορεία της ομάδας, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του Κόντε από τον πάγκο των «παρτενοπέι». Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου, θεωρώντας πως αυτή την στιγμή ο Κόντε συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της Νάπολι.

Το τι θα γίνει όμως το καλοκαίρι είναι σίγουρα άλλη κουβέντα και δεν αποκλείεται η ιταλική ομάδα ν’ αναζητήσει άλλον προπονητή, βάζοντας τέλος στην συνεργασία της με τον Κόντε. Αυτή η κουβέντα όμως είναι… μακρινή υπόθεση καθώς μέχρι το καλοκαίρι πολλά μπορούν να συμβούν.