Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός
On Field 11 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός

Η Κόμο έβγαλε νοκ άουτ τους «παρτενοπέι» στο Κύπελλο Ιταλίας και ο Ιταλός τεχνικός της Νάπολι έχασε την… ψυχραιμία του

Η Κόμο έκανε την μεγάλη έκπληξη στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας νίκησε εκτός έδρας τη Νάπολι στα πέναλτι (7-6) και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυχία για την Κόμο, καθώς η προηγούμενη φορά που η ιταλική ομάδα βρέθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, ήταν πριν από 40 χρόνια.

Το κλίμα στην Κόμο ήταν πανηγυρικό μετά την μεγάλη πρόκριση αλλά στην αντίπερα όχθη η κατάσταση θυμίζει «ηφαίστειο» λίγο πριν την έκρηξη.

Ο τεχνικός των «παρτενοπέι» Αντόνιο Κόντε είναι σε δύσκολη θέση, βλέποντας την ομάδα του μετά τον αποκλεισμό στο Champions League να μένει κι εκτός Κυπέλλου στην Ιταλία, ενώ σε ότι αφορά το πρωτάθλημα είναι προφανές πως οι πρωταθλητές δεν θα μπορέσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Η Νάπολι είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ και θεωρείται σχεδόν απίθανο να προλάβουν την ομάδα του Μιλάνου.

Ο Κόντε έχασε την ψυχραιμία του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Κόμο κι αφού πρώτα είπε πολλά «γαλλικά» στον διαιτητή της αναμέτρησης, μετά τα έβαλε και με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να… μιμηθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, λέγοντας χαρακτηριστικά στους εκπροσώπους του Τύπου, όταν οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τις φετινές αποτυχίες της Νάπολι.

«Σας δείχνω δύο δάχτυλα μου, θέλοντας να καταλάβετε ότι έχουμε κατακτήσει δύο τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια.

Κάθε φορά λοιπόν που θα έρχομαι σε συνέντευξη Τύπου, θα δείχνω δύο δάχτυλα για να σας θυμίζω τα τρόπαια και μετά θα κατονομάζω αυτούς που δεν έχουν κανένα».

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό (και από την αντίδραση του Ιταλού τεχνικού) πως ο Κόντε είναι σε δύσκολη θέση, καθώς οι «παρτενοπέι» είχαν μεγάλες προσδοκίες από την φετινή σεζόν, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαν ονειρευτεί οι οπαδοί του ιταλικού συλλόγου και σίγουρα όχι όπως τα είχε σχεδιάσει ο Αντόνιο Κόντε.

Ο έμπειρος τεχνικός είναι υπό πίεση αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Η διοίκηση της Νάπολι προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένη από την πορεία της ομάδας, αλλά τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του Κόντε από τον πάγκο των «παρτενοπέι». Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ του ιταλικού Τύπου, θεωρώντας πως αυτή την στιγμή ο Κόντε συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της Νάπολι.

Το τι θα γίνει όμως το καλοκαίρι είναι σίγουρα άλλη κουβέντα και δεν αποκλείεται η ιταλική ομάδα ν’ αναζητήσει άλλον προπονητή, βάζοντας τέλος στην συνεργασία της με τον Κόντε. Αυτή η κουβέντα όμως είναι… μακρινή υπόθεση καθώς μέχρι το καλοκαίρι πολλά μπορούν να συμβούν.

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

