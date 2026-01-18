«Κάποιοι νεαροί προπονητές είναι αλαζόνες» – Αιχμές από τον Κόντε για τον Αμορίμ

«Κόλαφος» ήταν ο Αντόνιο Κόντε κατά του Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Ιταλό τεχνικό να εξαπολύει επίθεση στον τέως προπονητή της Γιουνάιτεντ για τη διαχείριση που έκανε στον Ράσμους Χόιλουντ, το διάστημα που αγωνιζόταν στους «Κόκκινους Διαβόλους» πριν πάρει μεταγραφή ως δανεικός στους «παρτενοπέι».

Ο Κόντε τοποθετήθηκε σε σκληρή γλώσσα για τον Αμορίμ και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό για τα νέα παιδιά να τα καθοδηγεί κάποιος που θα μπορέσει να τα βοηθήσει να βελτιωθούν. Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Χόιλουντ μετράει 6 γκολ και 2 ασίστ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κόντε για τον Αμορίμ

«Ο Ράσμους είναι ένας παίκτης που έχει βελτιωθεί τόσο πολύ από τότε που ήρθε εδώ. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να τους προπονούν άνθρωποι που μπορούν να τους βελτιώσουν, να τους διδάξουν πώς να δουλεύουν για την ομάδα, τη θέση, πότε να πηγαίνουν προς την μπάλα και πότε να επιτίθενται στον χώρο.

Μερικοί νεαροί προπονητές στις μέρες μας είναι αλαζόνες και δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Βλέπουν έναν νεαρό επιθετικό (τον Χόιλουντ) να δυσκολεύεται και αντί να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να τον προπονήσουν, τον κατηγορούν».

Πάντα παραπονιούνται και κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους ίδιους τους τους εαυτούς, επειδή όλα τους δίνονται σε ασημένιο πιάτο».