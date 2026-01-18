sports betsson
«Κάποιοι νεαροί προπονητές είναι αλαζόνες» – Αιχμές από τον Κόντε για τον Αμορίμ
«Κάποιοι νεαροί προπονητές είναι αλαζόνες» – Αιχμές από τον Κόντε για τον Αμορίμ

Ο Αντόνιο Κόντε εξαπέλυσε τα βέλη του κατά του Ρούμπεν Αμορίμ και αναφέρθηκε στη διαχείριση που έκανε ο Πορτογάλος τεχνικός με τον Χόιλουντ.

«Κόλαφος» ήταν ο Αντόνιο Κόντε κατά του Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Ιταλό τεχνικό να εξαπολύει επίθεση στον τέως προπονητή της Γιουνάιτεντ για τη διαχείριση που έκανε στον Ράσμους Χόιλουντ, το διάστημα που αγωνιζόταν στους «Κόκκινους Διαβόλους» πριν πάρει μεταγραφή ως δανεικός στους «παρτενοπέι».

Ο Κόντε τοποθετήθηκε σε σκληρή γλώσσα για τον Αμορίμ και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό για τα νέα παιδιά να τα καθοδηγεί κάποιος που θα μπορέσει να τα βοηθήσει να βελτιωθούν. Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν ο Χόιλουντ μετράει 6 γκολ και 2 ασίστ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κόντε για τον Αμορίμ

«Ο Ράσμους είναι ένας παίκτης που έχει βελτιωθεί τόσο πολύ από τότε που ήρθε εδώ. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να τους προπονούν άνθρωποι που μπορούν να τους βελτιώσουν, να τους διδάξουν πώς να δουλεύουν για την ομάδα, τη θέση, πότε να πηγαίνουν προς την μπάλα και πότε να επιτίθενται στον χώρο.

Μερικοί νεαροί προπονητές στις μέρες μας είναι αλαζόνες και δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Βλέπουν έναν νεαρό επιθετικό (τον Χόιλουντ) να δυσκολεύεται και αντί να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να τον προπονήσουν, τον κατηγορούν».

Πάντα παραπονιούνται και κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους ίδιους τους τους εαυτούς, επειδή όλα τους δίνονται σε ασημένιο πιάτο».

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει κι επίσημα τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ

LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Νιούκαστλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

