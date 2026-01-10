«Δείχνοντας» τον κατάλληλο διάδοχο του Ρούμπεν Αμορίμ

Ο οργανισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να ξεπεράσει την μεγάλη κρίση στο θέμα της τεχνικής της ηγεσίας, με τους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου να περιμένουν τις εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας.

Υπηρεσιακός τεχνικός είναι ο Ντάρεν Φλέτσερ και οι πληροφορίες αναφέρουν πως την Δευτέρα θ’ ανακοινωθεί η πρόσληψη του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ως το τέλος της φετινής περιόδου.

Αυτό σημαίνει πως η διοίκηση της Γιουνάιτεντ ψάχνει από τώρα για να βρει τον ιδανικό προπονητή στον οποίο θ’ αναθέσει το πρότζεκτ ανασυγκρότησης του συλλόγου και ο παλαίμαχος άσος της αγγλικής ομάδας, Γκάρι Νέβιλ «έδειξε» τον μάνατζερ που θεωρεί ιδανική επιλογή.

«Η ομάδα διανύει μια κρίσιμη περίοδο και είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για λάθη. Η επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να είναι σωστή, ώστε να δούμε αποτελέσματα.

Κι όταν λέω αποτελέσματα, να δούμε την Γιουνάιτεντ να εξασφαλίζει άμεσα την επιστροφή της στο Champions League κι εν συνεχεία να θέσει στόχο την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Νομίζω ότι ο ιδανικός προπονητής για ν’ αναλάβει αυτή την δύσκολη αποστολή, είναι ο Κάρλο Αντσελότι. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία, έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία που έχει κατακτήσει τίτλους όπου κι αν έχει δουλέψει.

Είναι ένας προπονητής που έχει εργαστεί σε κορυφαίους συλλόγους και η επιτυχία του δεν αμφισβητείται από κανέναν», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην αρχηγός της Γιουνάιτεντ και επιχειρηματολόγησε υπέρ της πρότασης που έκανε στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

«Ο νέος προπονητής πρέπει να είναι έμπειρος και ν’ αντέχει την πίεση. Θα πρέπει να διαχειριστεί την πίεση από τα μέσα ενημέρωσης, την κριτική που θα υπάρξει αλλά και τις απαιτήσεις των οπαδών που ζητούν άμεσα αποτελέσματα.

Θα πρέπει επίσης ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ να είναι γνώστης της αγγλικής κουλτούρας, να ξέρει δηλαδή καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Πρέμιερ Λιγκ κι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.

Είναι επίσης σημαντικό να μπορεί να διαμορφώσει νέες ιδέες στο χορτάρι κι αυτό είναι ζήτημα σωστής αντίληψης.

Όλα όσα ανέφερα μπορεί να τα δώσει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρλο Αντσελότι και η άποψη μου είναι πως η διοίκηση του συλλόγου αξίζει να κάνει υπομονή και να περιμένει.

Να περιμένει ακόμα και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, σε περίπτωση που η Βραζιλία φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αντσελότι είναι η ιδανική επιλογή για την ομάδα και το λέω γιατί γνωρίζω καλά τα πράγματα που χρειάζεται η Γιουνάτεντ, για να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το 2013, όταν αποσύρθηκε από την ομάδα ο Σερ Άλεξ, έγιναν συζητήσεις με τον Αντσελότι αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Μετά ο Κάρλο πήγε στην Ρεάλ και δεν ήταν εύκολο να φύγει από την ισπανική ομάδα. Τώρα όμως πρέπει να δούμε ξανά το ενδεχόμενο πρόσληψης του Αντσελότι».

Ο Ιταλός προπονητής είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας και θέλει να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Η αποστολή βέβαια της Βραζιλίας θα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη αλλά θα πρέπει να τονίσουμε τα τελευταία ρεπορτάζ στην χώρα του καφέ και της σάμπα, τα οποία θέλουν την βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας της με τον Ιταλό προπονητή.