Γκάρι Νέβιλ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι χειρότερη με τον Αμορίμ»

«Γιατί έπαψες έδρα να θυμίζεις;» αναρωτιούνται οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το «Ολντ Τράφορντ». Στο «θέατρο των ονείρων» πλέον παίζονται εφιάλτες. Επαναλαμβανόμενοι. Την Κυριακή ήταν η σειρά της Κρίσταλ Πάλας να πανηγυρίσει στο Μάντσεστερ. Ο κατήφορος μοιάζει να μην έχει σταματημό και ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ προειδοποιεί για ένα δυσοίωνο μέλλον.

Στο podcast του στο skysports, ο Νέβιλ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία της ομάδας. «Πίστευα ότι τα πράγματα θα βελτιώνονταν με την έλευση του Αμορίμ, ότι οι παίκτες θα αγκάλιαζαν το νέο σύστημα και θα βλέπαμε αντίδραση, αλλά έχουμε δει ακριβώς το αντίθετο και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει».

Τα πράγματα δεν τα λες και καλά από τότε που ανέλαβε ο Αμορίμ. Ο Πορτογάλος προπονητής μπήκε κατευθείαν στο κλίμα και άρχισε κι αυτός να καταρρίπτει αρνητικές επιδόσεις. Χρειάστηκε μόλις 7 παιχνίδια για να φτάσει τις 5 εντός έδρας ήττες στην Premier League. Πιο γρήγορα από κάθε άλλο προπονητή στην ιστορία της Γιουνάιτεντ. Ο Μόγιες που είναι ο δεύτερος στη σχετική λίστα χρειάστηκε τα διπλάσια παιχνίδια, ενώ ο Έρικ Τεν Χαγκ 28.

Games taken for Man United managers to lose five Premier League home games:

▪ Erik ten Hag – 28

▪ Ole Gunnar Solskjaer – 31

▪ Louis van Gaal – 30

Ruben Amorim tops the list, reaching five home losses in just seven games

— ESPN Caribbean (@ESPN_Caribbean) February 3, 2025