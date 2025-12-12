sports betsson
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12 Δεκεμβρίου 2025 | 21:29

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Η ήττα στο «Ντα Λουζ» επανέφερε με ακρίβεια ένα γνώριμο και διαχρονικό ερώτημα γύρω από την πορεία του Αντόνιο Κόντε. Πρόκειται για έναν προπονητή εξαιρετικά αποτελεσματικό εντός συνόρων, ικανό να κατακτήσει πρωταθλήματα τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αγγλία, ο οποίος όμως διαχρονικά δυσκολεύεται να μεταφέρει την ίδια επιτυχία στο UEFA Champions League.

Εξαίρεση αποτελούν τα προημιτελικά που έφτασε με τη Γιουβέντους το 2013. Κατά τα λοιπά, ο Ιταλός τεχνικός έχει να επιδείξει δύο παρουσίες στους «16» (Τσέλσι 2018, Τότεναμ 2023), ενώ σε τρεις περιπτώσεις αποκλείστηκε ήδη από τη φάση των ομίλων (Γιουβέντους 2014, Ίντερ 2020 και 2021).

Στο περιβάλλον της Νάπολι, είναι λογικό η πρώτη προτεραιότητα να είναι η πορεία στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προσδοκά και μια αξιοπρεπή ευρωπαϊκή διαδρομή, τόσο για τα σημαντικά οικονομικά έσοδα όσο και για το κύρος που συνοδεύει μια καλή παρουσία στην Ευρώπη.

Η υπέρβαση εκτός ιταλικών συνόρων μοιάζει πλέον να είναι το επόμενο βήμα που καλείται να κάνει ο σύλλογος.

Οι προηγούμενες εμπειρίες του Κόντε στο Champions League δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Το ξεκίνημα με τη Γιουβέντους υπήρξε θετικό, καθώς οι «μπιανκονέρι», επιστρέφοντας στη διοργάνωση μετά από χρόνια απουσίας, έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκαν από την Μπάγερν Μονάχου που στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο. Η μεγάλη απογοήτευση ήρθε τη σεζόν 2013-14, όταν η Γιούβε τερμάτισε τρίτη σε όμιλο με Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατάσαραϊ και Κοπεγχάγη. Η πρόκριση χάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα ιστορικό ματς που διεξήχθη μία ημέρα αργότερα λόγω χιονόπτωσης, σε αγωνιστικό χώρο οριακά κατάλληλο, με τον Σνάιντερ να υπογράφει τον αποκλεισμό.

Στην Ίντερ, ο Κόντε έζησε δύο ακόμη απογοητευτικές ευρωπαϊκές πορείες. Τη σεζόν 2019-20, σε όμιλο με Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ και Σλάβια Πράγας, οι «νερατζούρι» συγκέντρωσαν μόλις επτά βαθμούς και υποβιβάστηκαν στο Europa League, όπου έφτασαν μέχρι τον τελικό, χάνοντας από τη Σεβίλλη. Την επόμενη χρονιά, παρά τον απόλυτο έλεγχο στη Serie A και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ευρωπαϊκή παρουσία ήταν ακόμη χειρότερη: τελευταίοι σε όμιλο με Ρεάλ Μαδρίτης, Γκλάντμπαχ και Σαχτάρ, με έξι βαθμούς σε έξι αγώνες, τη χειρότερη συγκομιδή της καριέρας του Κόντε σε μία διοργάνωση.

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συμβαίνει και στη Νάπολι. Υπάρχει ένα σύνολο στιβαρό, συμπαγές και αποτελεσματικό στο πρωτάθλημα, που οδηγεί την κούρσα της Serie A, αλλά παράλληλα μια άλλη εκδοχή του ίδιου συνόλου, κουρασμένη, ανακριβής και αποσυντονισμένη στην Ευρώπη. Έτσι εμφανίστηκε στη Λισαβόνα απέναντι στην Μπενφίκα και ακόμη περισσότερο στο Αϊντχόφεν, όπου ηττήθηκε καθαρά από την PSV. Αντίθετα, στο «Έτιχαντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα στάθηκε ανταγωνιστικά, με το ελαφρυντικό της πολύωρης αριθμητικής μειονεκτικής κατάστασης λόγω της αποβολής του Ντι Λορέντσο.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Στο πρωτάθλημα, η Νάπολι έχει μέσο όρο 2,21 βαθμούς ανά αγώνα, επίδοση που μεταφράζεται σε περίπου 84 βαθμούς, συγκομιδή που πέρυσι θα αρκούσε για τίτλο. Στο Champions League, όμως, η εικόνα αλλάζει δραστικά: επτά βαθμοί σε έξι αγώνες, μέσος όρος 1,17, που δύσκολα επαρκεί για πρόκριση στα playoffs.

Η ήττα στη Λισαβόνα έφερε και ένα ακόμη ανησυχητικό ρεκόρ: πέντε διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στο Champions League, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία του συλλόγου. Το 2026 η ανατροπή αυτής της τάσης μοιάζει επιβεβλημένη. Στις 20 Ιανουαρίου ακολουθεί το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κοπεγχάγη, άμεση αντίπαλο στη μάχη των playoffs, πριν από την υποδοχή της Τσέλσι στο «Μαραντόνα». Εκεί, η Νάπολι και ο Κόντε καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να έχουν όχι μόνο δύο πρόσωπα, αλλά και μία πραγματικά ευρωπαϊκή συνέχεια.

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

World
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

