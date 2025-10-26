«Τα έχεις κάνει πάνω σου» – Καυγάς του Κόντε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο Νάπολι – Ίντερ (vid)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο ντέρμπι Νάπολι – Ίντερ, για την 8η αγωνιστική της Serie A ανάμεσα σε Λαουτάρο Μαρτίνες και Αντόνιο Κόντε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο 61ο λεπτό, λίγο μετά το πέναλτι του Τσαλχάνογλου που μείωσε προσωρινά για την Ίντερ σε 2-1. Η ένταση του παιχνιδιού βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα. Ο Αργεντινός επιθετικός των «νερατζούρι» φέρεται να γύρισε προς τον πρώην προπονητή του φωνάζοντας ειρωνικά «Φαίνεσαι φοβισμένος,τα έκανες πάνω σου», μαζί με χαρακτηριστική χειρονομία.

Ο Κόντε δεν άφησε αναπάντητη την κίνηση του Μαρτίνες, απαντώντας σε ανάλογο ύφος και με τη δική του χειρονομία, πιάνοντας τα γεννητικά του όργανα και λέγοντάς του να πάει να παίξει.

Δείτε το βίντεο από το Νάπολι – Ίντερ

Madness in Italy 💀💀💀 🗣️ Lautaro Martinez shouted at Conte: You’re terrified there, yeah, you’re peeing yourself from fear! Conte responded with intense anger, shouting: “Go and score! Score! Score, you piece of crap!” pic.twitter.com/JTZEcYkWw8 — KinG £ (@xKGx__) October 25, 2025

Η σχέση των δύο ανδρών δεν είναι και η καλύτερη, καθώς στην τελευταία σεζόν του Κόντε στην Ίντερ το 2020-2021, ο Λαουτάρο είχε ξεσπάσει πετώντας μπουκάλι μετά από αλλαγή του, προκαλώντας τότε την οργή του τεχνικού.