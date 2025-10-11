Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στη Serie A για τη σεζόν 2025-26, ακολουθούμενος από τους Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, σύμφωνα με το TuttoMercatoWeb (TMW) που θεωρείται αξιόπιστο για μεταγραφές και μισθούς.

Το TMW έχει καταγράψει τις αμοιβές και των 20 προπονητών της Serie A για τη σεζόν 2025-26 και ο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ. Ο προπονητής των Παρτενοπέι υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Μάιο, μετά την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος για τη Νάπολι μέσα σε τρία χρόνια. Ακολουθούν ο Αλέγκρι και ο Γκασπερίνι, οι οποίοι είναι προπονητές στη Μίλαν και στη Ρόμα, όπου πήγαν το περασμένο καλοκαίρι και αμείβονται με 5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.

Κάτω από αυτούς υπάρχει μια ομάδα τριών προπονητών, ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο, ο Στεφάνο Πιόλι και ο Ίγκορ Τούντορ, που κερδίζουν από 3 εκατ. ευρώ ο καθένας, ενώ οι Κριστιάν Τσίβου και Μαουρίτσιο Σάρι παίρνουν 2,5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.

Υπάρχουν μόλις πέντε προπονητές στη Serie A που κερδίζουν λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ ανά σεζόν: Κάρλος Κουέστα, Κώστας Ρουνιάιτς, Πάολο Τσανέτι, Ντάβιντε Νικόλα, Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο και Φάμπιο Γκρόσο.

Αναλυτικά οι μισθοί (σ.σ. ποσά σε ευρώ) των προπονητών Serie A για τη σεζόν 2025-26:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι) 8 εκατ. καθαρά

Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (Μίλαν) 5 εκατ.

Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι (Ρόμα) 5 εκατ.

Βιντσέντσο Ιταλιάνο (Μπολόνια) 3 εκατ.

Στεφάνο Πιόλι (Φιορεντίνα) 3 εκατ.

Ίγκορ Τούντορ (Γιουβέντους) 3 εκατ.

Κριστιάν Τσίβου (Ίντερ) 2,5 εκατ.

Μαουρίτσιο Σάρι (Λάτσιο) 2,5 εκατ.

Ίβαν Γιούριτς (Αταλάντα) 2 εκατ.

Πάτρικ Βιεϊρά (Τζένοα) 1,4 εκατ.

Μάρκο Μπαρόνι (Τορίνο) 1,2 εκατ.

Φάμπιο Πισακάνε (Κάλιαρι) 1 εκατ.

Σεσκ Φάμπρεγας (Κόμο) 1 εκατ.

Άλμπερτο Τζιλαρντίνο (Πίζα) 1 εκατ.

Κάρλος Κουέστα (Πάρμα) 900.000

Κώστας Ρουνιάιτς (Ουντινέζε) 800.000

Πάολο Τσανέτι (Βερόνα) 600.000

Ντάβιντε Νικόλα (Κρεμονέζε) 500.000

Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο (Λέτσε) 500.000

Φάμπιο Γκρόσο (Σασσουόλο) 500.000