Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι
Ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ ενώ οι Αλέγκρι, Γκασπερίνι παίρνουν από 5 εκατ. ευρώ
- Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
- Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής
- Οι υδραυλικοί στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη
- Τρίπολη: «Μου επιτέθηκε με μαχαίρι, το άρπαξα και τον χτύπησα» – Τι λέει στο in ο δικηγόρος του 13χρονου
Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στη Serie A για τη σεζόν 2025-26, ακολουθούμενος από τους Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, σύμφωνα με το TuttoMercatoWeb (TMW) που θεωρείται αξιόπιστο για μεταγραφές και μισθούς.
Το TMW έχει καταγράψει τις αμοιβές και των 20 προπονητών της Serie A για τη σεζόν 2025-26 και ο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ. Ο προπονητής των Παρτενοπέι υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Μάιο, μετά την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος για τη Νάπολι μέσα σε τρία χρόνια. Ακολουθούν ο Αλέγκρι και ο Γκασπερίνι, οι οποίοι είναι προπονητές στη Μίλαν και στη Ρόμα, όπου πήγαν το περασμένο καλοκαίρι και αμείβονται με 5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.
Κάτω από αυτούς υπάρχει μια ομάδα τριών προπονητών, ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο, ο Στεφάνο Πιόλι και ο Ίγκορ Τούντορ, που κερδίζουν από 3 εκατ. ευρώ ο καθένας, ενώ οι Κριστιάν Τσίβου και Μαουρίτσιο Σάρι παίρνουν 2,5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.
Υπάρχουν μόλις πέντε προπονητές στη Serie A που κερδίζουν λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ ανά σεζόν: Κάρλος Κουέστα, Κώστας Ρουνιάιτς, Πάολο Τσανέτι, Ντάβιντε Νικόλα, Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο και Φάμπιο Γκρόσο.
Αναλυτικά οι μισθοί (σ.σ. ποσά σε ευρώ) των προπονητών Serie A για τη σεζόν 2025-26:
Αντόνιο Κόντε (Νάπολι) 8 εκατ. καθαρά
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι (Μίλαν) 5 εκατ.
Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι (Ρόμα) 5 εκατ.
Βιντσέντσο Ιταλιάνο (Μπολόνια) 3 εκατ.
Στεφάνο Πιόλι (Φιορεντίνα) 3 εκατ.
Ίγκορ Τούντορ (Γιουβέντους) 3 εκατ.
Κριστιάν Τσίβου (Ίντερ) 2,5 εκατ.
Μαουρίτσιο Σάρι (Λάτσιο) 2,5 εκατ.
Ίβαν Γιούριτς (Αταλάντα) 2 εκατ.
Πάτρικ Βιεϊρά (Τζένοα) 1,4 εκατ.
Μάρκο Μπαρόνι (Τορίνο) 1,2 εκατ.
Φάμπιο Πισακάνε (Κάλιαρι) 1 εκατ.
Σεσκ Φάμπρεγας (Κόμο) 1 εκατ.
Άλμπερτο Τζιλαρντίνο (Πίζα) 1 εκατ.
Κάρλος Κουέστα (Πάρμα) 900.000
Κώστας Ρουνιάιτς (Ουντινέζε) 800.000
Πάολο Τσανέτι (Βερόνα) 600.000
Ντάβιντε Νικόλα (Κρεμονέζε) 500.000
Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο (Λέτσε) 500.000
Φάμπιο Γκρόσο (Σασσουόλο) 500.000
- Μπέικον: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο – Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα…»
- ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο δισεκατομμυριούχος που κάνει τα πάντα για μερικά ακόμη δολάρια
- Στον… αέρα Αταμάν και πέντε ακόμη προπονητές της Basket League
- Ντόρσεϊ: «Νιώθω καλά που κερδίσαμε το πρώτο εντός έδρας ματς»
- Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι
- Λάμψη της Ελβετίας στη Σουηδία (2-0) – «Κανόνια» οι Γαλλία (3-0) και Γερμανία (4-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις