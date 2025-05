Νάπολι: «Ο Ντε Λαουρέντις θέλει να κρατήσει τον Κόντε στην ομάδα»

Ανατροπή δεδομένων στο θέμα της παραμονής του Αντόνιο Κόντε, αφού ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις πρότεινε στον Ιταλό τεχνικό αύξηση στον μισθό του.

Τα σενάρια για τη παραμονή ή όχι του Κόντε στους πρωταθλητές Ιταλίας ολοένα και φουντώνουν, με νέο δημοσίευμα να κάνει λόγο ότι ο ισχυρός άντρας των «παρτενοπέι», θέλει να κρατήσει τον προπονητή ως επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας του πάγκου κάνοντάς του δελεαστική πρόταση με αύξηση των απολαβών του.

🚨🔵 EXCL: Napoli have offered Antonio Conte to improve his current salary as part of the plan to stay at the club.

President De Laurentiis, trying his best efforts with important signings like Kevin De Bruyne…

…and higher salary to keep Conte at the club. pic.twitter.com/fzZufuTMqM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025