Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Έδαφος στη μάχη του τίτλου στη Serie A έχασε η Ναπολι μετά την εκτός έδρας ήττα με 0-2 από τη Μπολόνια την Κυριακή (9/10) για την 11η αγωνιστική.

Η περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας (έμενε στους 22 βαθμούς, ενώ Ρόμα και Ίντερ έχουν από 24), με τον Αντόνιο Κόντε να ξεσπά στα αποδυτήρια στους παίκτες του, αλλά και στη συνέντευξη Τύπου, με την χαρακτηριστική ατάκα «… δεν θέλω να συνοδεύω έναν άνθρωπο που είναι νεκρός».

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, μάλιστα θα υπάρξει κρίσιμο ραντεβού του 56χρονου προπονητή με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προκειμένου να βρεθεί λύση στην κρίση που περνάει το κλαμπ.

Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος με τον οποίο μεγαλούργησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα (με τον Κόντε στην τεχνική ηγεσία), όμως φέτος παρά το καλό ξεκίνημα κάπου στην πορεία… έχασε τον δρόμο του (φταίνε και οι αρκετοί τραυματισμοί) με αποτέλεσμα να μετράει πλέον πέντε ήττες σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

🚨🚨| BREAKING: Napoli directors will hold face-to-face talks with Antonio Conte in the coming hours to assess the situation and decide whether to continue together. Both sides will review every detail of this crucial moment. [@MatteMoretto] pic.twitter.com/3xzsTvMRAn — CentreGoals. (@centregoals) November 10, 2025

«Πέντε ήττες από την αρχή της σεζόν είναι πάρα πολλές, ειδικά για μία ομάδα που είχε την ταμπέλα εκείνης που θα σκότωνε το πρωτάθλημα χωρίς να ιδρώσει. Δεν είναι ποτέ σύμπτωση όταν χάνεις.

Μπορείς να χάσεις ένα ή δύο ματς, αλλά πέντε σημαίνει ότι κάτι επαναλαμβάνεται. Θα μιλήσω με τον σύλλογο άλλα ήξεραν ήδη τι αισθανόμουν. Δεν έχουμε ακόμη αυτή τη χημεία, αυτή την επιθυμία να παλεύουμε μαζί και να ξεπερνάμε τα εμπόδια, την οποία είχαμε την περασμένη σεζόν.

Οφείλουμε να κάνουμε κάτι, δεν θέλω να συνοδεύω ένα νεκρό σώμα. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι μαζί, τότε καλώς, διαφορετικά θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που χάσαμε το πέμπτο ματς και δεν χρειάζεται να προστατεύω τους παίκτες.

Δεν προστατεύω καν τον εαυτό μου επειδή είναι προφανές ότι δεν έχω κάνει καλή δουλειά αυτούς τους τέσσερις μήνες και είμαι ο πρώτος που ευθύνομαι», ήταν τα λόγια του Κόντε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Μπολόνια.

Μάλιστα σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ η κατάσταση ξέφυγε στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, καθώς σκληρά λόγια ειπώθηκαν ανάμεσα σε προπονητή και παίκτες.

Οσο για τη συνέχεια όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ της χώρας, μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και τον Αντόνιο Κόντε. Κάποια Μέσα μάλιστα γράφουν πως οι δύο άνδρες θα συζητήσουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ενώ άλλα γράφουν πως δεν τίθεται θέμα προπονητή

καθώς ο Ντε Λαουρέντινους έχει ξεκαθαρίσει πως στηρίζει τον προπονητή και πως πιστεύει ότι θα καταφέρει να «γυρίσει» την κατάσταση.