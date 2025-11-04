Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0: Ανώτεροι οι Ιταλοί, αλλά δεν βρήκαν γκολ… (vid)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στη Νάπολι και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Ιταλοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κεφαλοποιήσουν την υπεροχή τους. Από την άλλη, οι Γερμανοί ήταν περισσότερο συγκεντρωμένοι στο αμυντικό κομμάτι, όμως θα μπορούσαν να ακόμη και να πάρουν το κάτι παραπάνω.

Το πρώτο μέρος άνηκε αποκλειστικά στη Νάπολι, η οποία είχε και μια πολύ καλή στιγμή με τον Ελίφ Ελμάς στο 13ο λεπτό, χωρίς ωστόσο η κατοχή να δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες στους «παρτενοπέι». Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό ήταν παρόμοιο. Οι γηπεδούχοι έψαχναν το γκολ και οι φιλοξενούμενοι να χτυπήσουν στην κόντρα. Τίποτα όμως δεν άλλαξε και οι δύο αντίπαλοι συμβιβάστηκαν με τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η επιλογή της Άιντραχτ να μείνει περισσότερο πίσω από την μπάλα και να περιμένει τις στιγμές της στην κόντρα, και όχι να επιτεθεί με μεγαλύτερη συχνότητα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Παρότι η Νάπολι είχε την πρωτοβουλία επιθετικά, ο Ματέο Πολιτάνο δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει και να προσπαθήσει να γίνει πιο απειλητικός.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζοάο Πέδρο Πινέιρο δεν είχε κάποια δύσκολη φάση, αφού ο… μονόλογος της Νάπολι δεν έφερε εντάσεις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως το VAR δεν χρειάστηκε να εξετάσει κάποια σημαντική φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: –

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντζο, Ραχμάνι, Μποντζόρνο, Γκουτιέρεζ, Ανγκισά, Λομπότκα (73′ Λανγκ), ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο (65′ Νέρες), Χόιλουντ, Ελμάς

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τσέτερερ, Κρίστενσεν, Κόλινς, Κοχ, Τεατέ, Μπράουν (90’+4′ Αμεντά), Γκέτζε, Λάρσον (79′ Σκιρί), Σαϊμπί (90’+4′ Νταχούντ), Μπαχογιά (65′ Κνάουφ), Μπούρκαρντ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Η Νάπολι θα φιλοξενήσει την Καραμπάγκ (25/11, 22:00) και η Άιντραχτ θα υποδεχθεί την Αταλάντα (26/11, 22:00).