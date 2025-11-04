Παρέλαση στην Πράγα η Αρσεναλ, 3-0 τη Σλάβια

Ταινία που έχουμε ξαναδεί ήταν ο αγώνας της Σλάβια με την Αρσεναλ. Όλα αναμενόμενα. Οι Λονδρέζοι έκαναν περίπατο στην Πράγα. Το τελικό 0-3 τα λέει όλα. Η πρωτοπόρος της Πρέμιερ Λιγκ έκανε περίπατο στην Τσεχία. Η διαφορά δυναμικότητας μεγάλη. Με τον Ζαφείρη βασικό η Σλάβια ήθελε, προσπάθησε πολύ, αλλά φέτος η ομάδα του Αρτέτα είναι σε άλλο επίπεδο.

Το θέμα ήταν πότε θα μπει το πρώτο γκολ. Αυτό ήρθε στο 32’. Έπειτα από κόρνερ, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Πρόβοντ και ο Αζέρος διαιτητής, Αγκάγιεφ, έδωσε πέναλτι αφού πρώτα έκανε on field review. Ο Σάκα εκτέλεσε σωστά για το 0-1.

Η Αρσεναλ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος με στόχο να καθαρίσει το ματς. Το κατάφερε με το ξεκίνημα. Ο Τροσάρ έβγαλε τη σέντρα και ο Μερίνο με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Οι Αγγλοι έψαξαν και τρίτο γκολ και το βρήκαν στο 68’.

Ο Ράις έκανε τη σέντρα, ο Μάρκοβιτς έκανε άστοχη έξοδο και ο Μερίνο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 για το δεύτερο προσωπικό του γκολ).

Η Σλάβια ζήτησε πέναλτι στο 86’ αλλά μέσω VAR o Αγκάγιεφ δεν την δικαίωσε.

Η είδηση βγήκε στο τέλος αφού ιστορία γράφτηκε στο UEFA Champions League στην αλλαγή του Τροσάρ στο 73ο λεπτό: Στη θέση του μπήκε ο 15χρονος Μαξ Ντάουμαν (15 ετών και 308 ημερών) έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ στη διοργάνωση.

Τελικά, η Αρσεναλ συνέχισε την προέλαση της. Τέσσερα στα τέσσερα, 12 βαθμοί και πρώτη θέση με 11-0 τέρματα. Πλέον είναι είδηση αν βρεθεί ομάδα να της κάνει τελική στην εστία.

Η Σλάβια έμεινε στους 2 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί την Μπιλμπάο ενώ η Αρσεναλ υποδέχεται την Μπάγερν στο Λονδίνο.

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Μάρκοβιτς, Βλτσεκ (70′ Ντουντέρα), Τσάλουπεκ, Ζίμα, Μόουζες (74′ Χασιόκα), Ζαφείρης (70′ Τσαμ-Σαράτσεβιτς), Σάντιλεκ, Εμποντζί, Πρόβοντ, Τσορί (49′ Τσιτίλ), Σάνιανγκ (74′ Κουσέι).

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ (73′ Λιούις-Σκέλι), Τίμπερ (73′ Γουάιτ), Νόργκαρντ, Ράις (81′ Χάριμαν-Ανούς), Νουανέρι (65′ Έζε), Τροσάρ (72′ Ντόουμαν), Σάκα, Μερίνο