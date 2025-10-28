Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η Άρσεναλ διανύσει το καλύτερο «φεγγάρι» των τελευταίων χρόνων, όχι μόνο γιατί βρίσκεται στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ και είναι το μεγάλο φαβορί για κατάκτηση του τίτλου, αλλά κι επειδή οι κινήσεις στο μέτωπο των ανανεώσεων συμβολαίων πάνε απ’ το καλό στο καλύτερο.

Ο αθλητικός διευθυντής των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος με τις εξελίξεις στα θέματα ανανέωσης συμβολαίων βασικών παικτών της ομάδας του Λονδίνου, καθώς η Άρσεναλ πείθει τα μεγάλα της αστέρια με το πρότζεκτ που έχει καταρτίσει.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως μετά τους Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Νουανέρι και Μάιλς Λιούις, δύο ακόμα παίκτες (και μάλιστα σούπερ σταρ) αναμένεται να βάλουν τις υπογραφές τους σε νέα συμβόλαια με τους gunners.

Ο πρώτος είναι ο Μπουκαγιο Σάκα, ο οποίος μπήκε στα δύο τελευταία χρόνια συμβολαίου του με την ομάδα του Λονδίνου και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 24χρονος άσος έχει συμφωνήσει για την επέκταση της συνεργασίας του με τους πρωτευουσιάνους.

Declan Rice next to be called for crunch Arsenal meeting after Bukayo Saka talkshttps://t.co/JN25URDke6 pic.twitter.com/3wxmUVZtHS — Mirror Football (@MirrorFootball) October 28, 2025

Οι συζητήσεις του Ιταλού αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ με την πλευρά του παίκτη απέδωσαν «καρπούς» και είναι πλέον θέμα ημερών, η ανακοίνωση των Λονδρέζων για την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή ακραίο επιθετικό.

Ο Σάκα θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και θα κερδίσει μια σημαντική αύξηση αποδοχών, καθώς είναι από τους ηγέτες της ομάδας του Λονδίνου.

Απόλυτα ικανοποιημένος βέβαια με την συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ο τεχνικός της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος είχε ζητήσει από την διοίκηση του συλλόγου, την ανανέωση συμβολαίων του Σάκα και του Ντέκλαν Ράις.

Οι συζητήσεις του Μπέρτα με τον διεθνή Άγγλο αμυντικό μέσο, είναι το νέο (και ίσως το μεγαλύτερο) στοίχημα του Ιταλού αθλητικού διευθυντή των πρωτευουσιάνων, καθώς το συμβόλαιο του Ράις λήγει σε δυόμιση χρόνια αλλά η Άρσεναλ θέλει να τελειώσει από τώρα το θέμα, υπογράφοντας και με τον πολυτάλαντο χαφ επέκταση της συνεργασίας τους.

Αν κρίνει μάλιστα κάποιος από την αποτελεσματικότητα του Μπέρτα στις συζητήσεις με προηγούμενους παίκτες της Άρσεναλ, θεωρείται πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας και με την πλευρά του Ράις.

Οι επαφές των πρωτευουσιάνων με τον διεθνή μέσο αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες και είναι ξεκάθαρο πως η Άρσεναλ έστειλε (με τις κινήσεις που προαναφέραμε) ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σε ότι αφορά τους πρωτοκλασάτους παίκτες της. Ένα μήνυμα που… λέει σε άλλες ομάδες «μην πλησιάζετε, έχουν συμβόλαιο για πολλά ακόμα χρόνια».

Και το μήνυμα έγινε βεβαίως αντιληπτό.