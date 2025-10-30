Η Άρσεναλ έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο με το απόλυτο 12-0 μέσα σε έναν μήνα

Η Άρσεναλ έχει αποδείξει φέτος ότι είναι ομάδα που γράφει ιστορία. Με ένα μοναδικό σερί έξι νικών μέσα στον Οκτώβριο, χωρίς να δεχτεί ούτε ένα τέρμα, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε να δημιουργήσει ένα αδιανόητο ρεκόρ στην αγγλική Πρέμιερ Λιγκ. Το συγκρότημα των «Κανονιέρηδων» κέρδισε όλες τις έξι αναμετρήσεις του στο μήνα με το εκπληκτικό συνολικό σκορ 12-0.

Αυτή η επιτυχία αποτελεί ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ μια ομάδα καταφέρνει να αγωνιστεί σε τουλάχιστον έξι αγώνες εντός ενενήντα ημερών και να αποκομίσει μόνο νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αναλυτικής εταιρείας OPTA, αυτή είναι μια πρωτοφανής επίδοση που αποτυπώνει το επίπεδο συγκέντρωσης, πειθαρχίας και συνεργασίας του συνόλου της Άρσεναλ.

Οι νίκες περιλαμβάνουν σημαντικές αναμετρήσεις και στα δύο βασικά της ταμπλό — στην Πρέμιερ Λιγκ, όπου επικράτησε της Γουέστ Χαμ με 2-0, της Φούλαμ με 1-0 και της Κρίσταλ Πάλας επίσης με 1-0, και στο Champions League με νίκες επί του Ολυμπιακού με 2-0 και της Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-0.

Η διάρκεια του επιτυχημένου σερί αποδεικνύει την εξαίρετη φυσική κατάσταση και την τακτική αρτιότητα που έχει περάσει ο προπονητής Μικέλ Αρτέτα στην ομάδα του. Η Άρσεναλ διεκδικεί φέτος τίτλους με φόρα, έχοντας απολογισμό 12 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Η μοναδική ήττα ήρθε εντός της Πρέμιερ Λιγκ από τη Λίβερπουλ, με απίθανο φάουλ του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, ενώ έχει στη συνέχεια κρατήσει αήττητο 8 αγώνων.

Το επόμενο παιχνίδι της Άρσεναλ θα είναι εκτός έδρας με την Μπέρνλι, στις 1 Νοεμβρίου, ενώ όλο το ποδοσφαιρικό κοινό της Αγγλίας και όχι μόνο περιμένει να δει αν η ομάδα του Λονδίνου θα συνεχίσει το φανταστικό της σερί. Η ψυχολογία και η δυναμική που έχει δημιουργήσει η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή την κάνουν από τα φαβορί σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, ενώ η άμυνά της κρατάει πρωτοφανή σταθερότητα που θυμίζει τις μεγάλες ομάδες παγκόσμιας κλάσης.

Η αρμονική συνεργασία ανάμεσα σε άμυνα, κέντρο και επίθεση αποτυπώνεται επίσης στους σκόρερ του τελευταίου αγώνα που ολοκλήρωσε το σερί. Ο Ίθαν Νουανέρι και ο Μπουκάι Σάκα σκόραραν στο δεύτερο ημίχρονο, υπογραμμίζοντας μια επιθετική πολυφωνία που επικρατεί στο ρόστερ της ομάδας.

Με αυτά τα δεδομένα, η Άρσεναλ θέτει για ακόμα μία φορά την υποψηφιότητά της ως φετινή πρωταθλήτρια Αγγλίας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη λαμπρή δουλειά του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια ομάδα σταθερή, αποφασιστική και έτοιμη για μεγάλες επιτυχίες. Η σταθερότητα θα κρίνει τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση ακόμα είναι πολύ νωρίς για όλα. Για αρχή όμως έχει γίνει…